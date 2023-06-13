民國13年創建的陸軍軍官學校，6月16日將慶祝99周年，在即將邁入「黃埔建軍百年」的時刻，中華民國又再一次面臨生存與發展的嚴峻考驗。

黃埔陸軍軍官學校不是近代中國最早創設的軍事學校，校史裡也經歷過勝利的榮耀與失敗的羞辱，但黃埔畢業生確曾以遠高於世界比例的犧牲，抵禦外侮，捍衛國家。從黨校到國軍，從大陸到台灣，今日的陸軍官校傳承百年黃埔精神，將繼續肩負捍衛民主與國防安全的責任。

當前我們的國防安全面對史無前例的多重挑戰，且有諸多無法要求國軍單獨扛責應對的關鍵問題，必須讓全體社會用心瞭解。

國防之危，固然在於兩岸軍力巨大之差距，以及中共解放軍對台的軍事脅迫；然而危中之危，則是國際社會對於台灣面臨的軍事危險，與我國社會民眾的認知差距。外國愈緊張，對我國備戰的期待，以及對我們施加的壓力就愈大。我們社會面對軍事威脅的浪漫，並不是真正的韌性。

國防之危，也存在於國軍與民眾對軍事危險因資訊差距而導致的認知差距。「有政府，請放心」或「有國軍，請放心」對於推進全民國防並無幫助。使人民免於戰爭恐懼，或避免被敵人認知作戰，固有一定的道理，然而因擔心流失選票而刻意規避將軍事危險告知民眾，只是「Don Look Up」的翻版。

國防之危，也在於文人領導與軍隊實務的認知差距。台灣民主化，政黨會輪替，「軍人不干政」早已確立，但「文人不知兵」卻逐漸浮現。「絕對服從」與「誓死達成任務」並不代表各項指示在實務上定能克服困難。文人領導尤其應該做為外國對我建軍備戰的期待與國軍實際執行上所面臨問題之間的雙向溝通橋梁。

除「國際與台灣」、「軍人與非軍人」、「文人領導與軍隊領導」3個不同議題與層次的認知差距外，軍隊與社會之間的關係仍有兩項不可忽視的嚴肅課題。

國防之危，在於我國實施全募兵制度，以及大幅降低義務役男軍事訓練時間所衍生的問題。世界上實施全募兵制的國家，都曾面臨軍隊與社會連結弱化的情況，當不是每個家庭都有子弟必定會穿軍服，社會上對於軍隊的關心與情感連結也就鬆散了。如今恢復1年的兵役役期，也需等到94年出生男子到2027年大學畢業，方能全面開展，

國防之危，更在於台灣的嚴重「少子化」趨勢，所逐漸堆積出未來的「缺兵化」事實。10餘年來《國防報告書》所稱，符合台澎防衛作戰需求的21萬5千人兵力規模，從來沒有達標，將來勢必會在某個時間點，迫使下修基礎兵力。屆時國軍的編裝如何調整，防衛作戰構想是否再思，都必須及早規畫。

上述國防五危，既涉及國家安全戰略規畫，也必須有總體人力需求、可獲先進科技、未來產業發展、國家財政資源等跨部會的整體預估。

今年畢業並授予少尉軍階的全部軍校生不及千人，到習近平第3任期及我國下任總統第1任期結束之時，他們可能還沒升到上尉，就已經踩到外國軍事專家想像的中共對台動武時間點。我們教了他們什麼？可以要求他們什麼？他們又可以期待我們什麼？

中共中央軍委主席習近平在2020年10月，首次明確對年紀比我們黃埔軍校還要小3歲的人民解放軍，提出了「建軍百年奮鬥目標」。現在中華民國第16任總統的競選已經起跑，我們不知道明年慶祝「黃埔百年校慶」時的三軍統帥將是何人，惟願「親愛精誠，繼續永守，發揚吾校精神」！

（作者為淡江大學戰略所副教授、中華戰略兵棋研究協會理事長）