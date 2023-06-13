近日，中國國民黨中央評議會主席團主席、前副秘書長張榮恭受邀前來福建省漳州市參加第十五屆海峽百姓論壇活動。其間，張榮恭參訪漳州古城、大陸知名台企天福集團，還回到他的祖籍地漳州市詔安縣秀篆鎮北坑村尋根祭祖。

張榮恭1950年出生於台灣台北，曾在兩岸交流活動中扮演重要角色。他表示，此行看到大陸發展欣欣向榮，希望台灣民眾多來大陸走一走。

●來大陸不少於200次

張榮恭曾擔任中國國民黨大陸工作會主任、文化傳播委員會主委兼發言人、副秘書長等職務，任職期間他曾參與兩岸春節包機直航，助力連戰、江丙坤訪問大陸等諸多兩岸突破性的交流活動。

據張榮恭介紹，他來大陸不少於200次，漳州也來過好幾次。他在第十五屆海峽百姓論壇•漳州分論壇上坦言，自己從此次論壇中感受到大陸強大的組織能力，而這種力量的組合是大陸欣欣向榮的動力。

談起兩岸關係的現狀，張榮恭認為民進黨的「去中國化」政策不利於兩岸同胞的相互瞭解，也不利於兩岸和平穩定。他認為只有堅持「九二共識」，反對「台獨」，兩岸未來才有走向和解及和平的空間。

張榮恭還表示，兩岸交流有助於糾正台灣當局扭曲性的文教政策。他希望台灣青少年多來大陸親身瞭解大陸快速發展的真實面貌，增進民族認同。

「整個中國大陸的發展能夠成為世界第二大經濟體，這是非常偉大的成就。確實是我們民族的榮耀，非常地了不起。我們台灣的民眾尤其青少年要胸懷大志，把大陸作為自己發展的天地，施展自己智慧跟能力的一個天地。」張榮恭說。

●二度參訪大陸台企

在此次參訪行程中，張榮恭來到位於漳州市漳浦縣的天福集團參訪，並與天福集團創辦人李瑞河親切交流。

張榮恭（左）參訪大陸知名台企天福集團，並與李瑞河（右）親切交流。（攝影/張金川）

得知張榮恭來訪，年近九旬的李瑞河在工作人員的陪同下，早早地在天福茶博物院門口迎接客人的到來。

來自台灣南投的李瑞河，家族世代以種茶為生。「中國茶的復興夢，就是我的夢想。」推動中國茶的全球振興，是李瑞河的一大夙願。

1993年，看好大陸的發展潛力，他選擇「登陸」發展，返回祖籍地漳浦縣創辦天福集團。30年來，李瑞河帶領團隊埋頭打拚，天福集團逐漸成為大陸茶葉產制銷龍頭企業。

「取之於茶，用之於社會，這是我做茶葉的追求，於是，幾年前，我又許下了新願望，蓋一所醫院和養生村，這也是做公益，服務社會，服務群眾，讓老有所養、老有所尊。」李瑞河表示要感恩的太多了。交流中，他以茶會友，精神矍鑠，談吐流利。

張榮恭參訪天福茶博物院、天福醫院、天福養生村、漳州科技學院之後，認真傾聽李瑞河在大陸弘揚中國茶文化和打拚故事。「你是個真正的實業家，是台商『西進』的成功典範。」第二次走進天福集團的他，點贊天福集團在大陸的發展壯大和李瑞河老先生的民族情懷。

「如果李瑞河先生不是把大陸作為發展的腹地，那他的企業就沒有辦法展現出來。」在張榮恭看來，天福集團企業是值得台灣年輕一代學習的榜樣。

●首次回鄉尋根謁祖

「兩岸同根，閩台一家。」在談到閩台關係時，張榮恭表示，海峽兩岸的民眾其實同祖同宗，閩台兩地都有共同的祖先，而一個人的祖先是不能選擇的。

參訪期間，張榮恭冒著高溫酷暑，來到漳州市詔安縣秀篆鎮北坑村祖籍地尋根祭祖，受到當地鄉親熱烈歡迎。此行是他首次回鄉尋根，一同前來的還有他的小兒子張紹強。

當張榮恭抵達北坑村時，北坑村鄉親們敲鑼打鼓，歡迎他的到來。張榮恭先來到北坑村村委會，與村中族親翻看族譜，拉家常，合影留念。隨後，在族親的引導下，攜子步行前往張氏祖墓祭拜先祖。

祭祖儀式開始後，張榮恭持香緩緩向墓碑三鞠躬，完畢後起身注視墓碑，約十秒鐘後才將手中香火交予族親。

「應該要回到自己的祖籍地走一走，看一看。」他回憶道，早在20多歲的時候，就知道祖籍在大陸的秀篆，後來通過漳州市相關部門幫忙找到了祖籍地，但一直都沒有刻意安排回鄉尋根。

張榮恭（右二）回到祖籍地詔安縣秀篆鎮北坑村祖籍地尋根祭祖，與族親拉家常。（攝影/張金川）

漳州與台灣一水相連，與台灣習俗相近、文化相通。在張榮恭看來，緬懷先人，緬懷自己的祖籍地，對於兩岸人民和諧相處是非常重要的一件事情。「只有兩岸人民和諧相處，才是兩岸關係和平發展最堅實的基礎。」

當談及為何會攜子回鄉尋根，張榮恭坦言，因為前幾年他已經帶過大兒子到河南濮陽參與全球華人張姓祭祖，所以這次就把小兒子帶過來。「我告訴了他有這樣的機會，他很樂意跟我來。」

「我第一次站在祖先勞動過的土地上，深深地吸了一口北坑的空氣，加上鄉親們熱情的歡迎，心裡非常感動。」張榮恭稱，慎終追遠是炎黃子孫的傳統美德。（張金川）