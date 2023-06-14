現在台獨與美國人，這7、8年來，很熱衷談「假新聞」，說這是對台灣人的「資訊戰、統戰」，要認真對付。其實做賊喊捉賊，他們才是一再製造假新聞，很多成了假舊聞，但是在教科書教反中去中下，塑、溯、夙……假成真。

我們懂史話的人會講：「你在說什麼？」那被洗腦，失憶錯亂的人，也在問你這句話。

你說一件簡明的事實，對他們看來，卻是「顛倒黑白」。

一個老講的例子，就是二二八，愈是假，愈要亂講、一再講，那句老話，「謊言說了一千遍，就是真理。」今年又在吵基隆大屠殺，還要繡花功，手掌穿鐵絲，滿麻煩的，推到海裡示眾，飄呀飄的。蔡英文說死了2千人，林右昌說是3千人，港整個都塞滿了，連海軍「中權艦」都進不來。

接著，就要拍「悲情港市」了。

（圖／郭冠英提供）

但是當年基隆是中國軍人和公務員被殺戮，這史料檔案記得清清楚楚，最近又有份文件出現，叫「基隆見聞」，講海軍官兵被毆殺的事，但是對台獨造憶的人來說，簡單：「假的。」然後把陸橋塗紅漆，讓人創憶血染的「瘋踩」。

這許多年來，有兩大作法日，每到2月底，就要吵國民黨軍殺善良台灣人，兩個月後，6月初，又要鬧中國的「失憶」，老調重談，民進黨說：「堅定捍衛台灣，要紀念並感懷，支持和敬意；要尊重基本權利，珍視言論和集會，加強對人權問題的關注，共同抵禦日益升高的武力威脅。

不僅是歷史的追憶，更要肯定普世價值。民進黨絕對不放棄「和平」主張，也會站穩「四個堅持」，自由民主、兩國互不隸屬、主權不容侵犯併吞，前途必須遵循……意志。」

2013年，蔡英文還寫了「二二八，寫給對岸的年輕人的一封信」說是「如果不知道二二八對台灣的傷害，對岸人民將永遠不會真正理解台灣，如果不理解二二八之後台灣社會的沉默與扭曲，對岸人民將永遠不會懂得國民黨曾經在台灣使用國家暴力的可怕。」一斧兩砍，好感人喲。

這項反中的祭典中，有個曾是對岸的民運年輕人，一直作乩童打手，翻滾彈跳，好不賣力。但是老王賣瓜，沒什麼氣了，今年年頭不好，民進黨來了一大堆性醜聞纏身，案件之多，情節之惡，荒謬至極，思之極恐，有說這已傷害到台獨金童賴清德的選情。

更可恥的還是雙標，2017年最大的新聞，台獨公主房思琪說被誘姦，賴市長說台南要誓揪狼師，到後來賴悻悻地說法律雖辦不了，但是壞人會有終身報應。結果民進黨現在是狼人一窩，每天爆料有如去年的疫情日報一樣，賴反說要感謝站出來揭發的人。

這麼一鬧，那些集體「失憶症」的有些醒了，有人舉發乩童性侵同志，使他一貫謊言所造就的英雄形象，完全破功，豢養他的「清華大學」，也說要對他斷貢了。

清華大學生，太陽花學運頭頭陳為廷被踢爆襲胸時，台獨就為陳辯護說「不好色，才是人格缺陷！」還說「這就是美國這個國家強大的原因。」「年輕人犯錯誤，上帝都會原諒的。那些不肯原諒的人，你們是誰？」若陳為廷犯錯就不能選立委，「不就是雙重標準的偽善嗎？」

現在，阿扁兒致中，也因為洗錢永不得參選了。阿扁氣得罵蔡英文：「我病好了，有膽來抓呀？」

現在終於證明了乩童的「人格！」他從民運到同運，更是高人一等。民進黨這次集體性性醜聞，使他又站上了鋒頭浪尖。但他其實已經身疲力竭，這次的大浪，將使他沒頂。

這使我想起11年前，台獨乩童還是如日中天，2012年2月8日，我就遇到兩件事，一是台獨謊言的破解，與「西安事變」的記憶重建，一是夏瀛洲先生的民族統一真言。

這兩件事都有都有連結，就是台獨不准人講真話，不准講愛國，若講愛中國，你就沒有言論自由。

我是在那參加「西安事變研討會」，上午開了會，中午團長夏瀛洲做了感人的講話，就如大陸的羅援將軍所說的，「每次聽了熱血沸騰」。

下午開會不久，手機響了，台北來電話，我到隔壁房間去聽。

打電話的是與馬英九熟識，「海峽評論」的的Y君，他說台北在大吵《華盛頓郵報》1月21日的一篇報導，極為不公。Y說你與郵報記者熟，你該講點話。這件事《中國時報》沒錯，結果又來了個拒買行動！」

Y君說：「當年我在場，你的好友H君也在，他更能講真相，你與他熟，你找到他，請他到台灣來，講出第一手的史話，我們必要仗義執言，因為幾年來的反三中、反旺中，就是個台獨反中的行動，這一次抓到這個題目，乩童又大作法，借題炒作個反中的高峰。這個事情給馬總統也造成困擾，我們要主持正義。」

我當然同意，馬上就聯繫到H君，他願回台，我說在國父紀念館，開一個燭光晚會，講他的故事，破謊的故事，其實，那是他已講過了，在網路上有近百萬人看過。

這就是講真話的故事，問題是講了，還是有很大批人在集體失憶，你講了也沒用。當然，我還是要繼續講。

第二天下午，夏瀛洲把我找出會場，又到隔壁那房間，夏拿出手機畫面，問我：「這怎回事？」

原來，他講真話，也犯了「愛國未遂罪」，惹了大攻擊，連機場都有人準備要對他動手，他必須改機票，從松山機場入境。

他對我說：「無怨無悔！」

那，又是另一段動人的史話。