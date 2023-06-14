美中供應鏈脫鉤的對決強度不斷加大，不僅是最尖端的先進半導體，更向下擴及具有未來性的電動車、新能源、網路通信、甚至完全無關國家安全與產業發展的民生消費用品也無法倖免。原本應該平坦的自由貿易平台上，升起一道道的行政障礙與租稅高牆，貿易壁壘成了令廠商頭疼不已、生產成本大增、隱藏難以掌控變數的重大挑戰。

另一方面，貿易壁壘也創造了意外的受惠者，例如墨西哥政府最新公布的外國直接投資金額（FDI），在2022年創下353億美元的新高，接著5月底公布今年第一季的FDI，竟然飆出186億美元紀錄。從官方統計來看，雖然上季的186億美元略低於去年第一季的193億美元，但是去年第一季有媒體集團Televisa-Univision合併與墨西哥航空（Aeromexico）重整案，如果扣除兩個加總60億美元的特殊案子，墨西哥今年第一季的FDI不僅再創多年來的新高，年增率更高達40％。

政治干預商業運作，從台積電亞利桑那新廠、以及三星正在規劃中的德州新廠的建置過程，可以看出廠商不堪其擾。美國拜登政府與參眾兩院耗用多時通過的晶片法案給予台積電、三星的租稅優惠，只是先進晶片廠投資金額的九牛一毛，但是商務部卻附加諸多例如超額利潤回繳等行政指引（Chip Act Guidance），迫使南韓總統尹錫悅赴美訪問時，特別為三星與SK海力士向拜登求援，台積電也透過管道逐條向聯邦與地方政府談判，一向以擁有高度執行力的台積電被迫更改計畫，亞利桑那廠的量產時程因此延後恐難避免。

相較之下，墨西哥卻因為中美貿易戰而漁翁得利，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）日前宣布，特斯拉已經選定墨西哥北邊接近美國的蒙特瑞（Monterrey），將要設立電動車超級組裝工廠，投資金額從十億美元起跳，最終可能達到100億美元。這個由總統親自宣布的重大投資，是墨西哥「近岸生產」（Near Shoring）政策的重大里程碑。近岸生產的最大訴求，就是將原本以亞洲為生產基地的全球製造業，吸引到鄰近美國的墨西哥，更藉此作為南下中南美洲市場的基地。

原本就是傳統汽車製造基地的墨西哥，因此成為全球電動車廠爭相湧入的首選，除了特斯拉等美國車廠，台灣的鴻海集團今年在墨西哥設立營運總部，統合旗下各子公司在電動車生產相關的投資，中國寧德時代以新能源科技公司（Contemporary Amperex Technology）的名義，規劃在Chihuahua州及Coahuila州設立車用電池廠供應特斯拉及福特汽車；另外台廠廣達、和碩、英業達、緯創等數十家電子科技廠，也都同步增加對墨西哥廠的投資，除了傳統的個人電腦、伺服器，更瞄準新興的汽車電子市場擴大生產線。

墨西哥去年率先把鋰礦國家化，同樣有政治力量干預能源產業的問題，但是具有爭議性的政策並沒有阻卻外商投資的熱情，除了寧德時代的巨額投資，還有德國BMW投資八億歐元在San Luis Potosi 建立新的高壓電池裝配中心，作為電動車平台Neue Klasse的開發與生產基地，墨西哥全國汽車零組件協會也宣布，將有三家汽車半導體廠在Jalisco與 Baja California兩處投資設立新廠。電動車龍頭爭相湧入墨西哥，跟隨在後的中國、歐洲、日本等中小型廠商與供應鏈，名單很長而且持續在增加。

我們看到「全球化」的供應鏈正在裂解成「區域化」，墨西哥因為美墨加協議，成為台灣、中國、歐洲、與日本等國際大廠規避貿易障礙，進而獲得美國政府財政補貼，大大方方轉口進入美國市場的後門，成為中美經濟戰的漁翁得利者。墨西哥之外，東南亞與印度、中國分食亞洲供應鏈，歐洲則有捷克、以及波蘭、中歐、甚至戰後的烏克蘭，原本生產條件有重大缺陷、不具有全球競爭力的邊緣國家，都因為地緣政治的衝突而受惠。

中美高燒不退的經濟戰，拆解了「全球化」的供應鏈，台廠、中國廠商面臨強大的逆風，被迫在墨西哥、中歐等後門市場，或是東南亞等日益昂貴的國家努力求活。如果連台積電這樣擁有無可替代籌碼的龍頭企業，都面臨無止境的申訴與設廠遲延，一般廠商就必須在各種後門與政府政策的縫隙中尋求出路，上有政策、下有對策已成日常，生產與銷售成本將無可避免地增加，最終貿易壁壘的成本，也都將轉嫁在企業股東與全體消費者身上。