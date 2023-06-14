馬英九邀請包括北大、清大在內5所大學的50名學生7月來台參訪、交流。日昨傳出，有官員認為馬邀請的50位陸生是中國統戰樣板。不知道是不是因為畏懼50名陸生的統戰效應，陸委會因而對此交流活動持保留態度？

其實，我們還蠻同意陸委會不核准此項邀訪計畫的決策，同意的理由倒不是因為那50位陸生是統戰樣板，而是因為藍綠互鬥多年，台灣建設廢弛，實在沒有什麼拿得出手的成績可與陸生交流。

相反地，這些年大陸發憤圖強，莫說國力直追美國，交通建設、城市建設、互聯網、AI、衛星與太空科技、社會福利、衛生醫療，進步驚人；就連各級教育、乃至於大學在全球排名的成績，也都取得了可觀的成績。邀請陸生來訪，究竟是讓統戰效應在台發酵？還是讓陸生透過交流比較後，更確定社會主義的必要性與優越性？

上世紀80、90年代，兩岸剛剛開放探親、探病、奔喪、人員往來時，大陸親友輾轉來台，莫不欽羨台灣的繁榮進步。相反地，台灣赴大陸探親旅遊的人們，親眼見到大陸地區的窮困晦暗時，油然而生「人飢己飢」的情愫外，對於台灣的發展與前景充滿了信心；不少人甚至興起「兩岸和平統一捨我其誰」的豪情壯志！怎知時隔30年，兩岸優勢互換，台灣竟然羞於見人了？！

坦白說，恢復開放陸生來台求學、恢復大陸觀光客團進團出、自由行，或是恢復工商企業來台經貿交流，壓根兒不會產生什麼統戰效應！就怕台灣民眾跑多了大陸，心生羨慕，還真會有「被統戰」的效應呢！

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