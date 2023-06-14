近期，一位拜登政府官員告訴路透社，美國國務卿布林肯預計6月18日赴中國大陸進行訪問，美聯社也報導，此行布林肯將與中國外交部長秦剛會晤，也有可能會見中國國家主席習近平。對此美國白宮的印太事務協調官僅表示，美國正試圖與中國建立危機管控機制。

我認為，在香格里拉對話會後美中關係更加複雜化的當下，這個布林肯將訪陸的傳聞，有3個主要的觀察點，更能從中看出民進黨政府「擺拍」式的國際戰略應對，可能逐漸釀成國安危機。

觀察點一：為何北京對布林肯可能訪陸的消息，沒有正式回應？

目前，北京方面對於布林肯可能訪問中國大陸的消息，並沒有進行正式的回應。有趣的是，6月18日剛好是中國大陸上半年的購物節，我認為既然已經有消息出現，布林肯一定會去，只是時間還不確定，但不論時間是不是18日，美國這樣的「放話外交」都非常不可取。

理論上，兩國在進行高層訪問時，都需要一些步驟和準備，其中時間點應該是第一個要談的部分，目前看起來就連時機點都還不確定，而在可能時間點不斷修改的同時，我們也看到對北京而言，要談什麼、做什麼承諾，應該都沒有最後的確認。

更何況，在美國釋放「要談」的訊息同時，卻更嚴厲對中國大陸的科技公司和個人進行制裁。

首先，我認為美國不該再繼續搞這樣的老戲；再者，中美之間確實需要在多個層面上進行對話。

其次，如果布林肯去中國，第一個要談的是俄烏戰爭，第二就是談台灣，第三則是中美從軍事制裁到相互關係建構的層面。第四就要談習拜會了。因為習拜會很可能在9月印度的G20和11月在美國的APEC發生，從習近平的角度來看沒有理由不參加，而本次拜登的「Number one」手下布林肯訪陸，或許就是在做事前的準備。

觀察點二：解放軍「近海拒止」下的中美軍事新互動規則。

近來由美國發動，台灣海峽周圍有許多北約國家的軍艦穿越事件，甚至引發幾次解放軍的攔截任務。

在此之下，我認為中國大陸近來正在實施「近海拒止」策略，防止域外軍機軍艦以探測、挑釁方式，接近其領海、領空與附近海域，亦即東海、台海與南海區域。事實上，自去年6月開始，中國大陸已經包括澳洲、加拿大等對多個國家的反潛機和軍艦實施了「近海拒止」行動。

例如，在加拿大的CP140反潛機進入東海航空識別區、接近到台海的時候，美軍的鍾雲號也是在那個時間點脫掉炮衣穿越台海，同時剛好也是香格里拉對話會議的時機點。在這樣的時間點，加拿大和美國兩艘軍艦穿越台海，甚至展示出可以隨時啟動武器，就是一個為了挑釁而做的動作。

從東海、台海到南海，所以李尚福才會在香格里拉講那句話：為什麼這些事件都發生在中國領海領空的附近？接下來，中美之間在這些區域的軍事互動規則是什麼，將會成為戰略層面的問題。

我相信北京會在會面中提出這個問題，而美國短期內也不會退讓，未來這類的事件都可以被看作為觀察指標。

觀察點三：台灣方面的反應，除了尷尬一下還有什麼？

中國大陸的外交態度在最近一年來發生了變化，開始採取一些強硬的措施，例如前面提到的，向加拿大和澳洲的反潛機進行干擾，同時中國大陸也採取了「近海拒止」的措施，如果有外國軍艦靠近海岸線，就會採取相應的行動。

所以前幾天，媒體報導蔡英文在與空軍通話時遭解放軍打斷的事件，其實背後有著被許多人忽略的故事。

當蔡英文到達台灣南部的軍區時，制空機在空中進行任務，解放軍的戰機也在旁邊。當時軍方有沒有告訴蔡英文：這架制空機正在執行攔截任務？我懷疑，蔡英文是否知道這架制空機在當時所扮演的角色——它不是在表演，而是真的在執行任務。

當蔡英文通話時，他是否知道飛行員的周圍，是正在穿越台灣海峽到台灣東部，進行大規模演習的解放軍戰機呢？

試想如果今天是澤倫斯基做同樣的事情，結果有一台俄羅斯軍機告訴他說：澤倫斯基，我是俄羅斯的戰機，國際媒體會怎麼看待？當這樣的事情發生在台灣，背後就是一連串錯誤的判斷，令人懷疑他們的專業。

身為總統，在明明要去打氣的時候發生這個錯誤，其實讓台海範圍內的空中局勢變得更加緊張，也透漏著台海一觸即發的危機，甚至比上次的「擺拍事件」更加嚴重。但在蔡英文尷尬一笑之後，也沒有看到後續有任何的討論和質疑，讓我覺得非常擔憂。

綜上所述，目前G7國家對於「一個中國」政策仍維持不變的情況下，支持兩岸問題「和平解決」，也就是說，美國一直在思考如何在持續上述立場的狀況下，尋找與北京在台海或其他各個層面上的合作。

美國現在知道有很多事情一定要坐下來談，中國大陸的外交態度在最近一年來也發生了變化，反觀台灣的國際戰略意識若還只停留在公關擺拍、臉書發文的層面，極有可能錯估情勢，甚至引發嚴重的國安危機。（作者為前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授）

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