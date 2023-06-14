韓劇金師傅眼中｢把人救活」是唯一道德標準，曾為外科醫生急診部主任的柯文哲則是把｢解決問題」作為施政核心。圖為柯文哲11日出席「眾青論壇－青年改變的力量」，暢談政治理念。（ 王英豪攝）

韓國醫療神劇《浪漫醫生金師傅》在台灣普受歡迎，究其原因除了外科急救手術寫實場面、令人產生共鳴的職場倫理外，作為醫療人員的使命感與人性衝突更是一大亮點。而金師傅（夫勇周）強調：｢在我的領地，只有一條原則：救活！不管發生什麼都要救活！」成為貫穿全劇的重要理念，當然也就產生許多人性的衝突與矛盾。

在第二季中最令人感動的一幕就是女消防員崔淳瑩被醉漢攻擊頭導致腦死，母親決定依其遺願的捐贈器官，但偶然得知其中器捐對象之一是個殺人犯，因而產生掙扎矛盾，甚至一度拒絕器捐，當然最後劇情是圓滿落幕。但從這一幕劇情就可以顯示出在急救或外科醫生眼中｢救活人命」是唯一標準。

作為一個政治人物但卻又曾經擔任過台大醫院急診部主任的柯文哲，想必在面對現實政治環境，有著更多的掙扎與矛盾。在2022年5月接受《財訊雜誌》專訪時他就指出，｢解決問題」就是他從政與施政的核心，就像外科醫生把人救活是唯一的道德標準。

然而這樣簡單的施政核心與道德標準，在現實充滿藍綠有色眼光的台灣政治環境種就顯得格格不入。日前柯文哲訪日，曾經身為外科醫生的直白言論，又為他帶來不少爭議，在各社群媒體中最近盛傳柯文哲的三大失言，包括：｢台灣漁民不要釣魚台」、｢認同核食入台」及｢謝長廷是人生導師」更是被藍綠陣營圍剿。

6日柯文哲接受日媒《NHK》專訪，談到敏感的釣魚台主權問題時，他表示｢台灣的漁民不是要爭這塊土地，而是希望能在那邊捕魚。」其實這就是柯文哲的施政核心思維：解決問題，為了解決問題先處理簡單的事情，複雜的問題日後慢慢處理。台灣漁民最關心是能否在釣魚台附近海域作業，如果能夠先擱置主權爭議，解決漁民漁權與生計問題才是重點，然而此言一出，藍綠陣營一起砲轟認為他放棄釣魚台主權，甚至認為沒有主權就沒有漁權。但這麼藍綠輪流執政多年又何曾解決過釣魚台主權爭議？2013年4月馬英九總統任內與日本簽屬《台日漁業協議》，不就是先擱置釣魚台主權爭議保護漁權嗎？擱置主權爭議並非放棄主權，事實上處理兩岸問題不也是同樣態度嗎？

5日柯文哲與日本前首相野田佳彥會談時，野田｢感謝台灣開放日本產地一些食品進口」，柯文哲回答「我也相信日本是一個嚴謹的國家，在福島食品那件事件的時候，只要日本人可以吃，沒理由台灣人不能吃，這道理用科學就能解決，這不是問題」。他強調的是用科學面對核食進口問題，如果日本福島事件影響區域能通過嚴謹科學標準，同時日本人也正常食用，台灣沒必要排斥，況且2022年2月21日台灣已經開放福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品輸台，但必須檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗，通過後才能進口，事實上日本核食入台已經是過去式了，現在重點應該是用科學標準嚴格檢視監督日本進口食品是否有核污染問題，不是執著於該不該讓日本核食入台。

至於柯文哲說謝長廷是他的人生導師，引起不少藍營朋友責難，但回顧我們｢五年級世代」經歷過台灣政治民主化與經濟自由化的歷程，在國民黨執政戒嚴時期、中央民代長期不改選，以及李登輝執政後期黑金橫行，當時2、30歲的年輕人看到｢黨外」的崛起與民進黨的成立，我們都曾寄予厚望，一如當時許信良、施明德、呂秀蓮、陳水扁也是我們那個世代的偶像與人生導師，雖然藍綠有所競爭對抗，但並不能否定抹滅他們曾經在台灣歷史上的貢獻。

韓劇金師傅眼中｢把人救活」是唯一道德標準，曾為外科醫生急診部主任的柯文哲則是把｢解決問題」作為施政核心，在醫生的眼中沒有好人與壞人，施政解決問題也不應該分藍綠。如果金師傅在急診時也戴上藍、綠色眼鏡，不知道還能否成為韓國神劇中的｢金師傅」。（作者為台灣新故鄉智庫協會理事）

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