近來新北市某幼兒園疑似餵藥案引起社會譁然，連日捲入輿論風口浪尖的新北市政府，儘管早已啟動專案小組調查，新北市長侯友宜亦親上火線說明案情，然而調查結果至今仍未明朗，同時真假難辨的訊息四處流竄，侯陣營則屢次錯過第一時間的澄清和解釋，導致各界逐步質疑新北市府團隊的危機應變能力，間接削弱藍營未見起色的總統選情。

回顧事件的起源與發展，飽受外界詬病之事即為市府「延宕處置措施」與「缺乏積極作為」，新北市長侯友宜則回應「假訊息亂傳」，因此事實真相究竟為何須觀其發展時序。首先近日前跨藍綠黨派民代異口同聲指稱，4月即有家長通報相關事件，甚至網傳市府1999與市長信箱功能失靈，侯市府面對民眾陳情卻遲至5月中旬才展開處理。對此新北市政府清查表示「4月查無該案相關內容」，首次接獲通報為5月15日，同時報請司法機關啟動調查後，同月18日檢方入園展開第一波搜索，因此綜觀事件前期無論是通報程序、對應機制與處置流程，市府確於第一時間啟動應變措施，客觀而言難以定調行政怠惰或延遲缺失，遑論先前言之鑿鑿指控的民代在事後紛紛改口，顯示延宕處置措施的爭議逐漸水落石出。

至於外界批判新北市政府在後續缺乏積極作為，市府表示第一時間依照「重大兒虐案件司法早期介入機制」展開調查，5月22日提供家長檢驗的對應窗口，6月5日則由衛生局協調正式入園檢驗。事件延燒20餘天從被動提供到主動安排採檢，市府對此回應此舉配合檢調進度與家長意願，然而後續對應作為的轉向被認為是受制於輿論抨擊的怒火，此點亦可反映在專案辦公室成立、每日記者會說明甚至市長侯友宜親自出席說明會，種種迫於外界壓力而被動回應的舉措，可能難以迴避「缺乏積極作為」的批評。

新北幼兒園疑似餵藥案在選舉期間的發酵下，問題早已陷入泛政治化傾向，伴隨後真相現象普遍籠罩全球政壇，事件的客觀事實恐怕早已漸形次要，因此背景團隊應對的策略與措施尤為重要。

綜觀目前侯市府的處置模式，無法有效弭平當事家長的不滿和憤怒，面對輿論各方的質疑亦屢次錯失轉危而安的良機；舉凡前期輕忽處置、缺乏妥善和外界溝通、局處協調整合緩慢、行政權佛系態度的介入與回應措施被動等，侯陣營面對問題的處理被外界直指停留在地方市政的層級。然而參選總統意味著各界將從國家領導者的標準，逐一檢核候選人是否具備足夠的危機處理能力，才能帶領台灣立足瞬息萬變的全球局勢；如同國民黨主席朱立倫所言「政治應對上應記取教訓」，任何總統候選人及團隊面對突發狀況的發生，未來皆須放眼國家領袖的格局與視野，第一時間準確澄清實為基本要務，同時針對相關疑雲與爭議，必須採取強而有力的正面回應，進而圍繞議題的攻防，方能反客為主掌握話語詮釋權。（作者為復旦大學新聞學院博士）

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