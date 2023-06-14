美國參謀首長聯席會議主席密利上周在美國國防大學畢業典禮致詞說，美國主導的單極世界已經過去，現在世界至少有3個超級大國，分別是美國、俄羅斯和中國，除了這3個超級大國之外，未來幾十年內將有更多國家崛起，成為區域大國，並可能成為全球性的超級大國，未來地緣政治將更複雜。2014年美國總統歐巴馬還在西點軍校畢業典禮上說，美國要領導世界100年，如今10年不到，美軍最高將領承認，美國單極霸權時代已經結束。

單極霸權時代已結束

單極霸權結束後的世界，是走向密利所說的多極化，或另一個超級大國挑戰美國霸權地位的兩極格局，眾說紛紜。

美國向來不喜談兩極格局，不願意給人美中平起平坐的印象。就像密利承認單極霸權的結束，卻硬要拉上俄羅斯，說是三超多強的多極格局。明眼人都知道，經過俄烏戰爭後，俄羅斯暴露了它的極限，空有龐大的核武庫，卻很難排得上超級大國之列。

密利演說的後半部集中在美中之間，他認為北京與周邊及美國正走在軍事對抗的潛在道路上，但「最重要的是，美中之間的戰爭並非迫在眉睫，也不是不可避免的。」密利所謂的多極格局，其實就是美中勢均力敵的兩強之爭。美國嘴上不說兩極格局，內心想的是「修昔底德陷阱」霸權之爭，做的就是新冷戰的圍堵與集團對抗。

歐盟也不願意承認兩極格局，一則是重回冷戰兩極格局，在北約的牽制下，歐洲國家只有倒向美國一途，失去戰略自主的可能；再則是，一些歐洲大國特別是法國仍有逐鹿之心，不願屈居人下，馬克宏訪中後喊出歐洲要做「第三極」。但是歐盟既不同心，也力有未逮。

首先，馬克宏的第三極說法已經承認了美中兩極的地位，但歐盟要成為第三極，整體實力與美中仍有一段距離；再者，歐盟若能戮力同心，其利倒也未必不能斷金，但問題是成員國間同床異夢，大澆馬克宏的冷水；最後，美國駐軍和北約就像緊箍咒牢牢限制歐洲軍事力量的發展，歐盟要成為有牙齒的「第三極」恐怕是遙遙無期。

在韜光養晦之後要有所作為的北京，又怎麼看待世界格局的變化？基本上，習近平認為從歷史發展上來看，人類歷史到了東升西降的拐點，出現百年未有的變局，中國崛起之勢不可阻擋。中國已經脫離積弱積貧的歷史低谷，走向民族復興的康莊大道。

美中競爭進入新階段

2017年，習近平對川普說，「太平洋足夠大，容得下中美兩國」；2021年習近平通過視訊告訴拜登，「地球足夠大，容得下中美各自和共同發展」。去年在印尼舉辦的G20峰會，拜登與習近平舉行他就任美國總統以來首次的實體會面，當時的場景很難不讓人有G2的聯想，兩極格局已悄然確立。但中國並不宣揚兩極格局，也不多談中美共治，因為北京相信時間站在自己這一邊，不必搞新冷戰。所以一方面是放下身段拉攏俄羅斯和歐盟，一方面悄悄布局整編全球南方的隊伍。

雖然各方都避談兩極格局，但是中國的總體實力就在那裡，像是房間裡的大象，大家嘴上不說，但都看在眼裡。中國的GDP已經來到美國的7成，密利提到北京的既定目標是本世紀中葉時，在軍事力量上超越美國。密利的演說是要美國及其盟友，務實面對中國崛起後的兩極世界或是兩超多強的格局。

中國逐漸證明自己的實力，已得到美國的默認，這也意味美中競爭來到新的階段。正如密利在演講中所說，新科技正在改變戰爭的型態，科技力決定下一場戰爭的勝負，美國會在科技上和中國進行最激烈的競爭。

美中之間無論科技戰或地緣衝突，台灣都不可能置身事外。美國面對獨霸地位式微後的國際格局，將重新調整國家戰略與外交政策，絕不是放鬆對霸權挑戰者的壓制，而是更集中力量挽回頹勢。中華民族來到歷史的轉折點，將面臨更嚴酷和險峻的挑戰，台灣如何對民族復興能有貢獻，不僅是台灣，也是大陸領導人的考驗。