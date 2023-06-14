賴清德(資料照片)

蔡壁如近日投書媒體談大陸與美國在賴清德問題上的糾結，美國的部分，簡單說就是「反中」與「台獨」兩個標籤，讓華盛頓擺盪於「信賴」與「不信賴」之間。這是眾所皆知之事，論點並不特別。但在大陸的部分，就比較有意思了。

據蔡壁如稱，應大陸智庫之邀訪陸時，「隱約感受到」中國大陸不論是智庫或民間人士，希望賴清德當選，因為唯有如此，遙遙無期的「和平統一」似乎可以加速進程，難怪幾次台灣選舉，總是可以發現「中共啦啦隊」的存在。

可能還有許多台灣人不知道，希望賴清德當選，幾乎可說是大陸「主流民意」，由於我在陸媒也發表時評文章，所以至少在4年前就直接感受到這股詭譎的民意。當時，韓國瑜的若干主張，讓對岸人民失望，譏之「韓四靠」(國防靠美國，市場靠中國，科技靠日本，努力靠自己)，因而希望民進黨當選，減少武統的顧忌。

所以，當王建煊說深藍與大陸人民希望賴清德當選時，我沒有意外感，因為這已經是常識。只是，蔡壁如說大陸智庫學者也這麼想，這是我不知道的，若然，那麼大陸各界對加速統一進程，其實已有共識，而這個共識的側面，就是不對台灣在野黨抱持任何希望。

國民黨在島內的一系列失敗，以及來自美國的步步進逼，激怒了大陸人民，民意被逼到此一方向——解決台灣問題，必須是一種毀滅，清算，與重置，而實現這樣的目的需要觸媒，這個觸媒來自美國更激烈的挑釁，以及台灣毫不遲疑的配合。觸媒擬人化之後，就濃縮成「賴清德」。

大陸民意對台灣選舉有沒有影響？其實有，因為兩岸人民在網路上也會相遇，對岸的武統聲量如此巨大，台灣網民不會聽不到。而武統的論點基礎，在於支持民進黨繼續執政，聽在台灣部分對政治絕望的民眾耳裡，也成了一種或有道理的「解決方案」。

毀滅，清算，與重置，台灣嚴峻的內部與外部問題，不經一場大巨變是解決不了的，因為當前政治的腐敗結構，從思想到物質層面，已固化到無藥可救。

論民進黨之外的選項，圖個一時爽還行，但回歸現實面，沒有多少人真心相信柯文哲能解決問題；有許多民眾本來以為「侯侯作歹誌」是一帖解藥，但一個小小的「餵藥案」就戳破了歲月靜好的想像。因此，對一些絕望的民眾而言，既然無人能解決問題，還不如寄希望於賴清德的毀台能力，好讓共產黨來收拾殘局。

北京高層，原來根本不把統一視為急務，畢竟大陸還在拚經濟，不單是提升全民生活品質，一切的國際布局都倚賴經濟實力，若不是美國企圖「以台制華」影響其發展進度，兩岸統一根本排不上要務清單。現在，經濟問題退位，安全問題成了中國發展的首要考量，解決台灣問題自然就成了急務。

海協會會長張志軍曾說「愈獨愈統」還記得嗎？今天再咀嚼這句話，更能領會其語重心長。換言之，賴清德當選，是大陸「全速解決台灣問題」的最佳口實。

最有意思的問題是，美國有沒有認知到這一點？

AIT處長羅森柏格訪台會見3個總統參選人，大家也都別裝糊塗，目的就是來介入台灣選舉的，而許多時局觀察者應該也注意到，羅森柏格此行加上孫曉雅的最新表態，說明美方正試圖在中美關係上降溫，並明示台灣也要與大陸緩和關係，以配合美國步調。對賴清德而言，這是最大惡耗，看你還疑美不疑美。

必須提醒的是，拜登政府的對華策略一向是軟硬兩手，在此處放軟的同時，又在某處擺硬，以凸顯「既競爭又合作」。因此，在科技戰或其他方面的升溫舉措，不能視為中美在台灣問題上也升溫的訊號。

我上次解讀，目前的態勢，就是華盛頓想在台灣問題上「邀請」北京進入另一個賽道，重置這個敏感問題，那麼關鍵就在於北京如何回應了。需強調的是，重置台灣問題不代表中美關係恢復，而代表另一種型態的鬥爭，而這種新鬥爭，對台獨大不利。

請想像一種詭異局面，大陸智庫與美國智庫是有交流的，若大陸學者均對美國學者表示，賴清德上台樂觀其成，中美早點攤牌也好，那美國人會怎麼想？現在賴清德頭上多了一個標籤：「中國信賴」。

台獨，反中，中國信賴，3個標籤中有2個是美國不喜歡的，其結果必然是「美國不信賴」。

這麼說來，大陸根本不需要介入台灣選舉，只需在華盛頓側翼智庫那一端下點功夫，反認知作戰，即可達到「美國不信賴」的效果。

從現實主義觀點看，中美雙方，目前內部都有棘手的問題要處理，美國問題還比中國大陸更多，且無法經由操作台灣問題解困，因此，暫時降溫台海局勢，雙方應可達到共識。於是，「兩岸交流」成了關鍵字，這就是美國給台灣最新的「聖旨」。

3個參選人，只有賴清德，北京毫無可能與之交流。所以，「美國不信賴」幾成定局。

希望以上分析沒讓你思路打結，其實只要記住一點即可，大陸已準備好無論誰當選，都有最佳因應之道。美國則最怕不可控的意外發生，所以只會在最安全的選項上打勾。而除非中美又為了什麼愚蠢的事件翻臉，按目前態勢，賴清德已出局了。

出局，不代表賴清德一定敗選，畢竟三人競逐比較複雜，而只代表美國會在「適當」的時候會背刺之，選情會恐將在某個時間點上出現劇烈變化。（作者為自由撰稿者）

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