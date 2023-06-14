全球規模最大的區域自由貿易區─《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）自今年6月2日起全面生效。自2022年1月1日起，RCEP對15個成員國陸續生效，互相實施關稅減讓；至今年6月2日菲律賓亦完成相關程序後，RCEP即邁入全面生效新里程，其後對區域生產及銷售都將有重大影響。

RCEP包含東協10國（ASEAN）及中日韓和紐澳等共15個成員國，其23億總人口及29.6兆美元GDP總值，均為全球30%左右，14兆美元的貨物貿易量約占全球商品貿易的28%，出口總額亦約占全球出口總值的31%；是目前全球三大自貿區 ：RCEP、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）、《美墨加協定》（USMCA）中人口最多、經貿規模最大的區域自由貿易區。

會員國之間互降關稅是RCEP的最重要基礎。例如，目前中國自日本進口的商品中，只有8%（按稅目計算）為零關稅；但通過加入RCEP之後，中國自日本進口商品之零關稅比例最終將達86%。同樣地，日本從中國進口商品的零關稅比例，最終亦將自目前的60%提高至88%。

RCEP也是第一個促成中日韓市場開放的自由貿易協定，可深化東協與中日韓合作，並開啟東北亞與東南亞經濟整合的新時代。根據《華爾街日報》報導，日本最終將有86%出口至中國的工業產品之關稅由6%降至零關稅，其中包括價值450億美元每年出口至中國的汽車零組件。另外，日本對韓國出口的商品之零關稅比例，亦將自目前的19%大幅提升至86%。

工業產品之外，市場開放的領域相當廣泛，包括海、空服務、商業、電訊、分銷、金融、農業等各行各業；但各成員國也得以繼續保護各自的敏感行業，例如農業中有17%的關稅品目未被納入減稅，且這些品目的平均關稅高達70%。此外，雖然並非會員國間所有貿易都將實施零關稅，但預計10年內將達成區域內90%以上的產品零關稅，因此也將造成會員國生產及貿易成本大幅下降，並促進區域內產業鏈、供應鏈及價值鏈的深度融合。

RCEP最初由東協10國發起，基本上整合數個之前已生效的「東協+1」FTA，自2012年歷經多次談判後完成。過程中除了印度於2019年決定暫不加入的風波外，原產地規則的協商更是幾經波折。因為大多數貿易商品是由來自不同國家的原材料加工製造而成，原產地規則須確定商品的標示國，以及能享有的關稅優惠。在RCEP之前，東協的貿易需要遵守五套不同的原產地規則，導致在亞太市場生產的分散及紊亂。但RCEP之後，大多數產品只要其價值的40%以上來自於成員國，則對其他成員國出口時，就能享有RCEP所規定的關稅優惠。統一的原產地規則因此降低成員國的進口關稅，並從而深化區域供應鏈。

RCEP生效後，台灣被排除在各種區域自貿區的問題，更加凸顯。台灣在3年前（2019年）對15個RCEP成員國出口占台灣出口總額65.9%，但去年（2022）已下滑至55.4%；另外依據財政部今年5月份最新數據，台灣對出口地區占比分列第一及第二的大陸、香港以及東協，出口下降幅度最大，分別為年減19.4%及16.9%，年成長率更已分別連續10個月及7個月呈現負成長；種種這些應皆是反映RCEP對台灣出口所造成的排擠效果。

整體而言，台灣出口已連續9個月負成長，去年第四季及今年第一季GDP更也都是負成長。全球平均經濟年成長率仍有3.4%的情況下，台灣出口及經濟的負成長顯然不能歸責於國際經濟的趨緩；因此台灣實須提高警惕，盡速訂定策略，著手建構平衡RCEP衝擊的替代方案。

（作者為香港北威國際集團董事總經理、國立台灣大學財務金融系兼任教授）