北約東擴，不止擴到東歐，也擴到東亞，甚至東南亞，這是美國正在布的棋局。日本緊跟美國，韓國總統積極與日本和解，形成美日韓同盟，計畫在日本設立北約辦事處；菲律賓小馬可仕總統極力親美，東協國家與中國的南海爭端不得善解，中國對於東協的態度轉趨強硬。美國在亞洲的布局逐漸成形，對中國構成潛在的包圍圈，朝著亞洲北約化的路子前進。

中國近年來與菲律賓因南海主權爭議而爆發的海上衝突越演越烈，菲律賓積極尋求反制，強化軍備，國防戰略大幅轉向，從肅清國內叛軍轉變為關注國外威脅。美國直接表明，如果菲律賓在南海受到攻擊，將會啟動美菲共同防禦條約，不排除派遣美軍以武力反制。

南海情勢快速升溫，周邊國家雖然在經濟上與中國關係緊密，卻擔心中國勢力在南海持續擴張，將會影響自己國家的利益。印度希望擴大與東南亞國家的往來，強化區域影響力。再加上近年來印度又與美國、日本、澳洲組成四方安全對話，企圖牽制中國，印度與東協上月還展開海上聯合演習。

中國對日韓攜手及東協興事芒刺在背。東協雖已成一個經濟合作架構，甚至與中國簽了自由貿易區（ACFTA），也在這個基礎上與日、韓、澳、紐等國建立區域全面經濟夥伴協定（RCEP），成為全球最大自由市場。但東協當初成立的目的就是在冷戰時期圍堵共產勢力入侵，後來不斷淡化軍事色彩，而以經貿合作為主要目標，並在冷戰結束後轉型成經濟組織。隨著印太地區局勢的風起雲湧，原本印太地區鬆散的安全架構不足以因應未來情勢，遂有美國是否應籌組印太版小北約的議論。

在此同時，北約成員國相繼發表自己的印太政策，並派遣軍艦至印太地區巡弋，甚至在東京設立聯絡辦公室，顯示北約也想插手印太事務，在背後策動的美國更要北約對全球安全做出更大貢獻。但以歐洲國家為主體的北約，對亞洲事務鞭長莫及，且內部立場分歧，無法將北約影響力伸延到亞洲。

面對美國企圖讓東協與北約成為圍堵策略的新工具，中國非常在意，又見韓國近期積極與日本強化與美國的同盟關係，顯示美國已整合在東北亞地區的傳統盟邦。美日安保條約與美韓共同防禦條約再獲增強，並與四方安全對話接軌，組成印太地區新的安全架構基礎。美國如再成功整合東協，在南海與中國的競爭，則將對中國構成南北夾擊態勢。

不過，美國的亞洲北約化難度很大。許多東協國家與中國經貿關係緊密，多不希望捲入美中競爭的漩渦，而是希望左右逢源，一方面從美國獲得安全保障，另一方面從中國取得經濟利益，而且東協內部對中國經貿依賴程度有別，對中政策難以統一。東北亞與東南亞與美國的關係更是千差萬別，南北難以整合一體，更無同趨北約化的條件。另外，單靠美國與各國間的共同防禦條約，無法形成一個緊密的組織。所以，亞洲北約化是美國一廂情願的想法，難度太大，沒有實現可能。