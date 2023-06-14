蔡英文總統日前表示，不久前《台美21世紀貿易倡議》首批協定已完成簽署。這是台灣與美國自1979年以來，簽訂最全面性的貿易協定，為簽署台美FTA奠定更穩定的基礎。既然是如此重大的協定，為何政府堅持無須國會審議？

本月13日，美國國會眾議院歲計委員會表決通過《美台21世紀貿易倡議首批協定實施法》，除批准首批協定的實施，並要求未來簽署協定必須與國會諮商，不可繞過國會授權。然而，民進黨於2014年3月稱執政黨強行通過《海峽兩岸服務貿易協議》，恐侵害台灣利益，進而發起太陽花學運，要求須經立法院實質逐條審查服貿協議。如今學運不少要角獲得綠營重用，紛紛進入立法院或任黨職，卻未見其以同樣的標準審查台美協議。

本文就法論法討論此議題，《條約締結法》第3條第1項規定：「本法所稱條約，指國際書面協定而有下列情形之一者：一、具有條約或公約名稱。二、定有批准、接受、贊同或加入條款。三、內容涉及人民之權利義務。四、內容涉及國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項。五、內容與國內法律內容不一致或涉及國內法律之變更。」若符合上述情形，就需要依照第8條第1項前項之規定：「條約案經簽署後，主辦機關應於三十日內報請行政院核轉立法院審議。」否則只需要「主辦機關應於簽署後三十日內報請行政院備查，並於條約生效後，主辦機關應報請行政院轉呈總統公布，並送立法院『查照』」

對於民間團體要求國會審查，行政院經貿談判辦公室表示，該倡議不涉及修法問題，故僅需以行政協定方式辦理，未來若涉及修法，會依相關法規處理送立法院審議。

然而，真如談判辦公室所言，本次簽訂的首批協定完全沒有涉及修法？國家發展委員會於6月1日簽署當晚就發布新聞稿指，「此次完成與美方談判，未來將加強在預先公告未來12個月法規修訂資訊、鼓勵參考科學技術等合理資訊來訂定法規、鼓勵對成本或影響超過特定門檻的法規草案進行分析、法規訂定前後公布機關聯絡人等項目之作法，有助於提升我國現行法制作業程序，更能符合我國產業與民眾需求；後續將由行政院法規會、國發會『修正相關規範』」。

最明顯的例子，即為該協議第3.6條「早期規劃」中明文:「各方透過其指定代表，應每年於網路公開其合理預期未來12個月內將採行或提案之法規清單。」未來可能需修訂《行政程序法》引進上述規範。即使不修法，難謂不是《條約締結法》第3條第1項第三款「內容涉及人民之權利義務」或第四款「內容涉及國防、外交、財政或經濟上利益等國家重要事項」？

縱然首批協定五大議題，多屬我國已加入的國際協定內容，但仍有部分新內容有待修法，並涉及人民的權益，實不應規避國會審查。

（作者為中華經濟與金融協會副祕書長）