台灣即將在2024年1月舉行總統與立委選舉，不過「抗中牌」應該不會像2020年一樣被喊得震天價響，各政黨參選人即使在此議題上有所交鋒，恐怕也都是點到為止。畢竟4年前的國內外情勢與現今狀況己有許多差異，高舉「抗中牌」不見得會在大選中得利，因此打「抗中牌」的機率降低。

首先，就2020年大選前的台美中情勢而言，美國前總統川普為了想讓製造業工作回流，對中大打科技與貿易戰，加上香港「反送中」運動加深美中之間的猜忌，使得「反中」在美國政學界大行其道。歐盟自2019年開始，就將中共定位為「系統性競爭對手」，在此種西方國家「反中」氣氛濃厚的情況下，台灣在大選時打「抗中保台」牌自然有其合理性，也確實達到了吸納大量選票的效果。

如今國際上的「反中」氣氛雖然仍在，但力道與4年前已不可同日而語。美國總統拜登除了與大陸國家主席習近平舉行了視訊會議外，並在2022年11月利用參與G20之際與習舉行面對面高峰會。若非間諜氣球的干擾，美國國務卿布林肯可能早己前往北京訪問，更甭論拜登經常將再與習見面掛在嘴邊，歐洲各國與歐盟領袖近期也都前往北京訪問。在此種國際情勢下，台灣再打「抗中牌」的底氣恐怕有所不足。

其次，2022年2月爆發的俄烏戰爭，2022年8月美國前眾院議長裴洛西來台訪問所引發的解放軍環台軍演，讓百姓體認到台灣發生戰爭的可能性在升高。此外，國內外媒體、智庫學者及美國國安官員不斷強調，2027年前兩岸發生戰爭的可能性極高，我國安官員對此也未否認。若在大選繼續打「抗中牌」，民眾不免擔心台海戰爭加速來到，而將票投給有利台海和平的參選人，這恐是賴清德將「抗中保台」口號改成「和平保台」的根本原因！

最後，「抗中牌」要奏效的前提，是有候選人被視為有「親中」傾向，該牌才能發揮打擊其聲望的作用。然確定代表國民黨、民進黨及民眾黨參選總統的3位候選人，都看不出有讓「抗中牌」發揮的空間。國民黨雖然經常被綠營扣上「親中賣台」的標籤，但候友宜的特質為非傳統的國民黨參選人，確實不容易將他與「親中」聯想在一起。因此，對手若要發動抗中牌，效果將非常有限。

柯文哲在台北市長任內雖因舉辦雙城論壇說出「兩岸一家親」，不過他的墨綠背景，也不會被認為有「親中」問題，打「抗中牌」恐難在他身上發揮作用。有機會運用「抗中牌」來打擊對手的賴清德，己決定以「和平牌」來代替，以降低民眾對這位「務實台獨工作者」一旦當選可能會引爆兩岸戰爭的疑慮。

既然打「抗中牌」不見得在選舉中得利，繼續打該牌的必要性就降低。除非兩岸在大選前又爆發讓關係緊張的突發事件，例如大陸在調查完對台經貿壁壘後展開進一步動作，引發台灣民眾負面情緒進而影響選情，否則能源配比、經濟發展、少子化、居住正義等內政問題，才是2024年總統與立委選舉候選人攻防的重點。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）