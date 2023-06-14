衛生福利部公布了統計，去年總死亡人數208438、死亡年增率13.2%，雙雙創下歷史新高。增加的24266死亡人數中，直接死於新冠肺炎者達14667人，新冠也因此成了去年10大死因中的第3名。不要以為這只是病毒肆虐造成的天災，其實這些寶貴的生命，相當比例是隕落於政府的人謀不臧。

政治掛帥 謀財害命

往年死亡人數的增加多來自人口自然老化，通常約2000多人，但去年的死亡統計，卻讓人觸目驚心，新增死亡數暴漲10倍，幾乎都直接或間接與新冠有關。直接死於新冠的，2020年只有個位數，2021年是896人，2022年暴增到14667人。近幾個月來，隨著新一波XBB疫情的升溫，感染、重症及死亡數都隨之增加，重覆感染率創下12.5%的新高，今年到現在已有5000多人死亡，加總起來，台灣死於新冠相關的人數已超過2萬。

新冠肺炎固然可怕，但政府一連串的防疫失當，卻也是民眾生命健康折損的重要原因。一開始台灣立即封鎖國門，雖有效阻斷病毒入侵，但政府刻意壓制篩檢，PCR被設下重重障礙，快篩則根本沒有，一般民眾難以篩檢，即使有病毒在社區流竄也不會被偵測到。這不但導致真實疫情被掩蓋，篩檢能量也未能及時建立。以致2021年疫情首波大爆發，篩檢、醫療量能、抗病毒藥物都跟不上，讓許多原本可挽救的生命不幸凋零。當時的衛福部長陳時中決定了造成防疫破口的「3+11」政策，之後卻理直氣壯地說那800多條人命不是他的責任，這種傲慢張狂的態度，正是民進黨政府防疫決策連環出包的根源。

最嚴重也最明顯的是疫苗政策，民進黨政府對國際疫情及疫苗市場估算錯誤，疫情告急時根本搶不到疫苗，當人民渴求疫苗救命時，民進黨政府卻對由大陸復星代理的BNT推阻再三，連民間鴻海等單位想捐贈都遭到刁難，總統府祕書長李大維甚至直接說，「大小姐」說不要買了，恰正說明在民進黨高層的算計中，政治利益遠高於百姓性命。

更難看的是，政府全力護航高端疫苗，扭曲法規容許不做3期試驗便打在人民身上。黨政高層狂做接種秀，用「打高端愛台灣」的道德綁架，為高端疫苗空出國內市場，並拖延民間捐贈BNT疫苗的進口時間。高端股價飆漲的背後有無官商勾結，檢調查得拖拖拉拉，最後官員一個也沒約談。說其中沒有黑箱，民眾會信嗎？曾經聲望如日中天的陳時中參選台北市長失敗，正是民心的裁判。

三大弊案 追查到底

到了2022年，雖然當時流行的Omicron株毒性較弱，但政府的防疫基調突然從「清零」改為「共存」，卻有相當程度是為了讓民眾感覺疫情已過，政府防疫成功，以此作為選舉時的政績。但事實上，大量的感染，必然會大幅增加重症與死亡數，以致於去年的總死亡數暴增，何況決定改採共存政策的當時，兒童疫苗根本還沒買，脆弱族群的保護並不夠。這樣無視民眾安全、準備也不足的倉促開放，付出的代價就是一條條的人命。

在超額死亡中，除了直接死於新冠之外，還有些是感染了未做篩檢、或害怕疫情不敢就醫，結果成了死亡黑數。也有其他疾病的民眾因為醫療資源的排擠，無法及時進行檢查或治療，以致拖累了病情，也成了疫情的間接受害者。例如去年接受4癌篩檢的人就劇減14%，其中口腔癌篩檢更驟降50%，這些原本可以早期檢出早期治療的患者，勢必為將來的醫療資源造成更多負擔。

去年11月的統計，台灣每百萬人確診染疫死亡數高達31.33人，居全球第3高。隨著新一波XBB感染潮，疫情再度升溫，衛福部估計日增病例3萬左右，每天通報死亡人數有2位數，絕不能小覷疫情的威脅。隨著選戰升溫，在野黨不但要緊盯衛福部解決藥品與醫院病床不足問題，讓每一個病人都能得到照顧，更要追究超額死亡的政治責任，及疫苗、快篩的採購黑箱，和護航高端疫苗等三大弊案的法律責任。