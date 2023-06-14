#Me Too性騷擾風暴席捲政壇，民進黨折損李正皓與林飛帆兩位立委選舉大將，甚至演變到行政院政務顧問鄭宏輝只是被匿名檢舉性騷，第一時間就要被解職的局勢。反觀國民黨，雖然也有立委被質疑涉及性騷，表現雖未必可圈可點，但至少保持未失分，兩黨之間的差異出在哪呢？

民進黨最嚴重的問題，在於它涉及的不僅僅是性騷，更涉及吃案問題。當受害者鼓起勇氣，選擇透過黨內的體制進行合情、合理、合規的申訴時，迎來的卻不是第一時間的關懷與保護，而是指責、威脅、裝沒事。民進黨的黨工受害者未能透過體制得到平反，這從側面也證明民進黨內對於性騷根本不當一回事，性別平等觀念毫無建立，對外樹立的進步形象終究只是假象，不僅帶給外界強烈的反差，更讓外界質疑民進黨所謂的理想價值，所謂的「清廉、勤政、本土」會不會也像性平一樣是說說而已？這是攸關民進黨危亡的形象危機，使得賴清德必須快刀斬亂麻，即使揮淚斬馬謖也只能在所不惜。

反觀國民黨，雖然也有性騷爭議，但是只要透過機制申訴，都有獲得處理，就連外界透過臉書指控當時並不是國民黨員的立委傅萁涉及性騷，但他現在已擁有國民黨籍，國民黨也選擇立案調查，查辦到底。何況國民黨本身也不像民進黨是那種會把性平價值喊得震天價響的政黨。民進黨發生性騷，被搓掉；國民黨發生性騷，會處理，這種種強烈的反差，大家都看在眼裡。

此外，民進黨對於候選人的提名毫無把關機制，造成嚴重的後座力。賴清德曾聲稱，為了民進黨的改革形象，要建立學倫條款，還要杜絕落跑，不建議議員轉換跑道選立委。結果，現在光是提名甚至民進黨中央徵召的結果，就一堆是議員轉換跑道選立委的，比如王世堅，或者最近剛公布合作的苗博雅。自己說的話自己可以不認，民進黨甚至根本沒想過性騷偷拍會是問題，所以即便李正皓的偷拍風波數年前就曾在媒體上鬧得沸沸揚揚，民進黨層峰還是毅然決然提名，甚至賴清德還跟李正皓同場手拉手表達支持，不僅引起黨內的年輕從政者不滿，更引發#Me Too風波，相信是民進黨始料所未及，更是賴清德的嚴重誤判。

#Me Too風暴仍在持續，從政治圈、媒體圈甚至延燒到教育圈，而作為公眾人物、甚至是服務選民的政治人物，本來就應該要有比一般民眾更高的道德標準。希望各政黨都能從這起風暴中記取教訓，除了要強化法規機制來保護被害人以外，更重要的是在提名候選人的時候，要提名禁得起考驗的優質候選人，而不是歪瓜劣棗，壞的商品即便再怎麼包裝，終究是壞的商品，民眾是絕不會買單的。（作者為自由撰稿者）

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