電視、報刊的「旅遊」「美食」板塊中，時不時都會有「台灣美食之旅」「台灣小吃推薦」之類的文章，配以一些精心調色過的食物圖片，讓人產生一個產生一個「食在台灣」的印象。所以，臨去台灣之前，我也特地買了一些攻略寶典，做過一番功課，暗暗列下一份美食清單。

剛到台灣時，藉著這些工具書，興沖沖地照著清單覓食。可是不過幾天，就興趣盡失。一方面，所謂的「美食」通常隱藏在窄街橫巷，不為人注意，若沒有熟人指點則難以覓得。另一方面，既能稱為「美食」，自必然想讓食客品嚐，而不是拿來撐肚，因此份量偏小。而這造成的後果時，往往我滿心期待地晃過漫長的地鐵，再繞過迷宮般的台北街道，心生煩悶之餘，更是飢腸轆轆。好不容易找到傳聞中的餐廳，卻盼來一份與即食麵大小差不多的牛肉麵，或者好似珍珠一般珍惜的魚丸。剛吃得三分飽，食物便用完了，正所謂「到喉唔到肺」。

有過這幾次辛苦而挫敗的經驗，我丟掉了對食物的冒險精神，吃起了毫無特色，只求效率的連鎖牛肉飯。始料未及，我在吉野家找到了我對美食的想像：方便--距離學校和宿舍只有3、4分鐘路程；快捷--即點即上，無需等待；味道適中--我似乎找不到比吉野家還好喝的味增湯。有一天中午在吉野家等餐，突然被足球隊的同學拍拍肩膀，他半是驚訝，半是嘲弄地對我說：「公館美食這麼多，你竟然在吃吉野家。」他顯然不知道吉野家在我心目中的地位。可是，一切都很好，但它的分量還是太少了。我從「普通」飯量加到最大的「特盛」，才不會叫肚餓；而這樣做的結果，使得吃飯的成本驟然升高--每天差不多要花90元人民幣來吃兩頓吉野家。

這麼吃似乎不是長久之計，我不得不重開覓食之旅。經過上一屆來台大訪問的師姐介紹，我認識了台電大樓背後一家名為「呷讚」的便當店。便當店的招牌，是僅售60元台幣的各類便當，有滷肉飯、炸雞排、炸排骨、烤香腸、炸鱈魚、燒豬肉。因為怕燥熱，我不敢吃各類炸物，因此每次去我都會點燒肉飯。因為一份的分量較少，所以通常我都會再加一份燒肉，然後加飯，算下來是100元台幣。

負責收銀和夾菜盛飯的是開店兩夫妻的大女兒，看起來是已經工作幾年，空閒時回來幫手看檔。她知道我每次都點同一份餐，見到我就會問，「還是一樣嗎」，省去我重述加肉加飯的工夫。而我就自認是便當店的熟客，去到餐車前也不主動點餐，只是靜靜地等待分量充足的百元定制餐。有時候她忙於烹調，而由老闆娘負責處理便當的時候，我說要一個百元便當，老闆娘聽不太明白，此時大女兒聽到了，就會笑道，「我來弄就好」。老闆娘也就放下手頭工作，說聲「還是讓大姐姐來做」。過了一段時間，老闆娘說她女兒有別的工作在忙，沒空來幫忙，所以我只好每次都重述加肉加飯的要求。最後盛出來的便當還是一樣的，只不過之前這份便當是100元，現在變成了95元。那5元的料去哪裡了？

除了呷讚的燒肉飯，台電大樓旁台大牛莊的滷肉飯也是我的心頭好。台大牛莊的規模比呷讚要大，店面有兩層：一樓是外賣、收銀和廚房；我不點外賣，去得更多的是二樓雅座，靠窗一側可以望見下面的小公園和較遠的羅斯福路。這裡雖然叫台大牛莊，大部分的餐點卻與牛肉無關，而牛肉飯也不見得別有特色。我的最愛是滷肉飯加清湯米粉，一濃一淡：想吃重口味的時候，就要大份的滷肉飯搭小份的米粉；想吃清淡的時候則相反。

吃完我也不急著走，坐在窗邊滑滑手機，看過兩三篇文章，才起身落樓買單。有一次我卻發現錢包裡分文不剩，因為一個人用餐，所以沒有辦法請友人先為墊付；更不難食霸王餐，有辱斯文。唯有告白沒有帶錢，未等我開聲懇求收銀小哥讓外出取錢，他就說：「你找天拿了錢再來付吧。」我實在不好意思明天再付，向他表過歉意後立即取款，回頭付飯錢。這時候小哥已經不記得我點過些什麼飯菜，卻也沒有回頭確認，全然相信我沒有賴賬。

我因為很喜歡這兩家便當店，所以也誠意地將這兩家店推薦給從桃園遠道而來的佳銘，不料被一口回絕，原因是：太油膩。然後她就去吃素了，吃得津津有味。聽錢先生說，台灣素食文化頗有根底，先由宗教團體廣開素食鋪，其後大眾基於健康或保護動物的理由而開始吃素；而且比起歐美，台灣素食店既實惠又美味。

在台灣5個月，我也認識了不少吃素的師友，有的不但堅持吃素，還對素食檔非常嚴格：餐廳單單提供素食還不足夠，還要出具使用植物油的資格證明（據聞，台灣有立法要求素食餐廳必須使用植物油）；而原來不吃素的同學，也基於健康美容養生等考量，開始素食，飲食漸趨清淡，如對精糙雜糅的五穀飯別有鍾情的佳銘。就連還在食肉的我，面對肉食時也會時不時聯想到一些殘忍的畫面，從而心生動搖。

可惜，我終究是下不了決心食素，最大的原因就是吃不飽。不過，也可能是我的素食不夠合理，以致吃不飽。而且，我所謂的「吃不飽」，不是飢餓的狀態，而是指吃得不過癮；而所謂的「吃飽」，也就是吃得過癮，即是指再也吃不下卻不至於消化不良的狀態--然而，這樣的話，「吃飽」真的比「吃不飽」好嗎？

（譚維／哲學學生）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）