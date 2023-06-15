我1938年出生在安徽省合肥市，10歲來台灣，今年85歲，吃台灣米，喝台灣水75年，是有人說的「外省豬」。我出生在很貧困的家庭，父母皆因家貧，繳不起學費，都未念過小學，母親不識字。父親在軍中擔任文職上尉軍官，因為沒有學歷，上尉進，上尉出，在軍中擔任了30多年軍職上尉，雖甚沒落，但卻將我們三個孩子拉拔成人。

我們家最窮的時候，沒米下鍋，向鄰居借一點米，用手帕包回來熬稀飯。母親因為沒有營養，29歲就無女性月經，不是生病，給她吃幾塊肥肉就行了。我生下來時，骨瘦如柴，大家戲稱生下個小老頭。我曾親眼看到母親生病，在床上痛得打滾哀哀叫，卻不能去看醫生，因為看一次醫生，我們家可能一個星期沒飯吃。這樣苦日子直到我成功大學畢業，考上海關特考，進入海關工作，薪水交給母親，母親夜盡天明了，我們家也夜盡天明了。台灣早年國民所得不及100美元，現已超3萬美元，台灣人民早已夜盡天明了。我最近寫了一本書《夜盡天明》，大家有興趣可找來看看指教！

後來我考取政大財政研究所，從此走上財政之路，最後蒙行政院郝柏村院長提拔擔任財政部長。財政為庶政之母，我在財政部幾乎是日夜工作，部長任期內我做了許多財稅改革，健全財政的革新工作，每天心中念念的就是國家人民。我的工作績效大家有目共睹，後來我獲得國外媒體評選為「亞洲最佳財政部長」，並在當時台北的來來大飯店隆重頒獎。亞洲國家甚多，台灣的中華民國也只有2300萬人民，算是小小國家，為何能勝過日本等國家，奪得亞洲最佳財政部長獎呢？我無意吹噓自己，但我愛台灣，確實努力拚命工作，應該也是有目共睹的，我這隻外省豬，應該對得起台灣吧！

後來為了土地增值稅按實際售價課稅，妨礙了大地主等的既得利益，進而不為黑金政治的總統所容而下台。但人民眼睛是雪亮的，大家紛紛支持，小老百姓不斷送花到財政部來給我打氣，花籃滿了部長室及走廊。有天下班我走出部長室，記者拍了一張相片，登在媒體上，標題是：部長走在花園裡！我很喜歡。因為我做事認真努力有業績，大家有目共睹，而且我和妻子蘇老師從事愛心慈善工作的捐款超過新台幣一億元，其中90％用在台灣，你能說我這隻外省豬不愛台灣嗎？我現在無論走到那裡，經常有人對我豎大拇指稱讚，我像走在花園裡一樣的喜樂。所以最近我又寫了一本書《走在花園裡》，請大家多多指教。我更希望大家努力奉獻台灣，以致你也能夠有經常走在花園裡的喜樂。

我這隻外省豬，經常喜樂的走在台灣這個大花園裡，請問那些天天口口聲聲說愛台灣的人，你們真的有因對台灣這塊土地大力奉獻，而喜樂滿滿的走在花園裡嗎？大家看看現在媒體整天報導許多傷天害理的事，也許你們會想到，台灣如多出幾位像王建煊一樣的外省豬，台灣可能就有救了！

財政部長下台後，大家鼓勵我參選立法委員，我在台北市北區以第一高票當選立委，比同區民進黨大將陳水扁及謝長廷高出甚多。我在立法院三年六個會期裡，每次評選問政最佳立委，我都在前四名之內，也曾被評為問政第一名的立委。我這隻外省豬對得起選民。

有一年我在台北縣選縣長，對手是現任縣長蘇貞昌，我得80幾萬票，差一點就當選。當時我將選舉經費結餘款800多萬元，及每票補助30元的2400多萬元，共3200萬元全部捐給慈善機構。當時有記者問蘇貞昌，問他捐不捐，蘇答依法辦理，當時依法辦理是可以留給自己的，所以他不捐。我想請問大家，究竟是外省豬愛台灣，還是本省豬愛台灣呀！

我們在台灣都是同舟一命，要不分豬種，大家一起來愛台灣。我主張兩岸和平統一，說了一些大陸國力猛進的話，主要是告訴大家，大陸武統台灣是必然之事，雞蛋不要去碰石頭，語重心長，是愛台灣，如果有人還要罵：外省豬滾回去！我也不想多辯，但大家總有一天會明白的，只是擔心大家明白的可能太晚了！

我講的話可信嗎？有一年媒體《讀者文摘》作民意調查，我是台灣最受信賴的政治人物第一名。我要跟大家大聲地說，我愛台灣，我說的話都是發自內心，為台灣人民前途好的話，句句可信。

我寫這篇文章，好像在稱讚自己，其實是因為我在「大義覺迷」專欄裡，有些文章似在稱讚中國大陸，或貶抑台灣。讀者或許會說：大陸這麼好，你這隻外省豬滾回去吧！所以我要舉出我愛台灣的實例。現在寫的這些文章，也是基於愛台灣才苦口婆心寫的，因為台灣快要完蛋了！

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※