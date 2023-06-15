6月9日起美國海軍航空母艦「尼米茲號」（CVN-68）與「雷根號」（CVN-76），與包括美軍神盾巡洋艦「安提坦號」（CG-54）、海自護衛艦「出雲號」（DDH-183）、法國海軍多任務巡防艦「洛林號」（D657），與皇家加拿大海軍巡防艦「蒙特婁號」（FFH-336）等4國海軍在菲律賓海進行聯合演習；日媒報導，此舉乃因應日益增強軍力的中國。12日中國大陸智庫「南海戰略態勢感知」網站公布，1架美空軍1架RC-135U偵察機在中國浙江溫州以東至長江口東北一帶空域密集性抵近偵察活動，究係為何？引發美日台高度關注。

上個月5月26日中國南部戰區海軍山東號/17航母編隊共3艘，由南海經台灣海峽北上；期間美軍RC-135V電子偵察機執行任務時，在南海空域遭岸置空軍航空兵殲-16戰機斜切美機航線（請參考0602尚青論壇》不忍了！中美軍機南海交鋒 誰怕誰？）

首先，查詢美RC-135U偵察機，主要任務以對區域有威脅之目標，進行地面、水面，以及空中之載具、設施等，執行雷達訊號的偵蒐與分析等工作，初步也可以進行海上目標的識別。對於，執行前者任務，可提供美方與軍事盟友，區域情報傳遞與即時分享於在菲律賓海之美日法加等國海軍聯演兵力參考。

其次，從美偵察機活動之空域，從浙江至長江口一帶沿海空域活動。查詢近日中國海事局於6月12日發布東海演習設置禁航區者，有6月13日1130時至1600時在溫州以南海域301 平方公里進行軍事訓練。13日1130時至1500時在台州市以東海域83.3 平方公里範圍，進行艦載武器及輕武器對海射擊訓練。13日0800時至2100時在浙江象山縣以東範圍108 平方公里海域，進行軍事演練活動等，可能引發美機事先抵近偵察活動。

最後，從上述共軍在浙江一帶海域進行各項演習，與近期筆者發現東部戰區海軍駐紮在浙江舟山之054A型護衛艦益陽號/548、052C型驅逐艦鄭州號/151、052D型驅逐艦淄博號/156等多艘艦艇組成艦艇編隊，在東海某海域組織多型武器實彈射擊訓練等觀之，推斷東部戰區第六驅逐艦支隊，甚至其他驅逐艦支隊、護衛艦支隊、快艇大隊等單位，可能已經開始進行年度例行性的訓練。

從各艦隊轄區頻密發布禁航區與美偵察機活動區域等，發現共軍年中測考已經開始，我國人無須擔心。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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