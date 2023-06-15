陳明通學倫案，高高舉起，輕輕放下。

台大教評會決議，根據教師法相關規定，陳明通確有指導不周等違失行為，但解聘陳明通也確實無法可依，無例可據。只能給已申請退休的陳某三項不痛不癢的懲處：即不能歸建擔任教授職，不能申請延長服務，也不得再聘任台大兼任教師。陳明通全身而退，保住了退休金。

決議既出，士林譁然。有諷刺「問責學生，放縱指導教授，愧對社會」的，有指斥「陳明通安全下莊，台大虛偽墮落」者，還有暗諷「大學沒了脊梁，腰桿自然斷裂」的。還有勸勉陳明通捐贈退休金，保持最後尊嚴者。

為什麼陳明通廁身政壇，身居高官多年，還能繼續在杏壇呼風喚雨、獨霸一方學界？最後還能爽領退休金？

學而優則仕，原意在引進學界的活水源頭，救濟政壇之不足。不料，行之既久，竟成執政者籠絡四方的倖進之徒。執政者拔擢的，並非學優之士，且多卑顏苟且之徒，轉進政壇，廢弛研究，卻無須從教學崗位辦理退休，繼續霸佔教職，阻斷新進之士，以權勢攫取指導學生的名額，漸成學界霸主。

朝堂多倖進之徒，在野者起而效尤，於是乎，真假博士、半吊子碩士，傻傻分不清；教授政客和名嘴，雞兔同籠，牛驥同皁；利之所趨，無良教授盡成了會叫的野獸，眾叫獸轉進政壇，率獸食人，國政大亂，民不聊生！

可有糾錯之道？有的。學界轉任政界，一律從學界辦理退休，不得兼課，不得指導學生，杜絕政學兩棲，拉幫結派。學界轉任政界後，欲回學界擔任教職者，需比照升等論文，送審最近的研究報告，審議未過，不得回歸教職。

政治要清明，學術要進步。政學兩棲，可以休矣！

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