民眾黨主席柯文哲於6月11日射出他的國防政策「第一箭」，主張「建立國家級網軍，戰時癱瘓中國的高鐵或ATM系統」。這個談話，想不到竟引來民進黨砲火。民進黨台北市議員吳沛憶指責柯文哲「言論很危險，主動挑釁中國，國防不是講來爽的…」！

一向指責柯文哲「統派、檳榔、兩岸一家親、和北京眉來眼去」的民進黨，此次竟指責柯文哲「挑釁中國」，且主張台灣國防「重點是『防禦』」，此種讓人時光錯置、乾坤倒錯的言論，也象徵民進黨在此次總統選戰期間，對相關議題毫無整體概念、也追不上世界潮流的尷尬。賴清德空虛的「和平保台」，其文膽羅文嘉甚至自創「禮貌保台」等話術，在在顯示民進黨執政多年，手握台灣國防軍機之責，卻對防禦台灣的現代戰略戰術，毫無對策且思想顢頇。

柯文哲談到「一旦開戰，將動用國家級網軍，攻擊中國重要網路節點」的概念，其實在西方國家一點都不新鮮，甚至已是現代「認知作戰」（cognitive warfare）的基本常識。台灣民眾在民進黨收買主流媒體所填塞的粗製濫造新聞裡，大多數人僅能識讀「認知戰」就是「打假新聞」、「辨別假訊息」。其實，這僅是皮毛而已。真正的認知作戰，是一種結合多元領域技術、企圖製造衝突、改變敵方心理狀態的現代訊息網路作戰，柯文哲的概念相當進步，也符合台灣防衛需要。

許多人都同意，以台灣的軍事資源，無法與中國解放軍進行一對一消耗戰，故「不對稱作戰」成為台灣對抗中國軍事威脅的「顯學」。其實，「不對稱作戰」不僅在傳統機艦飛彈砲火不對稱部署與運用，也涵蓋了網路資訊戰的「不對稱」戰法。

在美國涉台的頂尖駭客界，有一句玩笑話：「台灣害怕『假新聞』，中國卻害怕『真新聞』」。這句話，柯文哲曾親耳聽過且覺得有趣，他也了解到「網路戰」其實是「電子作戰」的重要一環，而作戰方式包括攻擊與防禦，不能偏廢任一邊。

台灣在網路作戰上，一直強調「防禦」，也就是處心積慮要「防止中國對台灣的網路攻擊」、「防止假訊息擾亂民心」，所以耗費巨資成立數位發展部、資通電軍，甚至中科院、國安局、法務部調查局、國防部政戰局都有相關防禦準備，但這些體制內力量分散各處，事權無法統一，防禦能力薄弱且概念落後，連一家以色列普通的網路公司能力都不如，才有近期以色列廠商來台尋覓商機的事情。

最重要的是，在網路作戰方法論上，「防禦作戰」非常昂貴，耗費資源如無底洞，不論你投資再多錢防禦，也會馬上被攻破，一個國家永遠不能保證百分之百的資訊安全，先進如以色列、愛沙尼亞資訊戰也是如此。

但是，如果是網路作戰的「攻擊作戰」方面呢？那就非常便宜且有效。在網路上滲透、攻擊、製造紊亂與錯置宣傳，都是相當便宜有效的「不對稱作戰」，這本質上就是電子戰的延伸，和干擾攻擊敵方雷達、阻斷敵方通訊的傳統電子戰，沒有什麼不同。

所有西方國家，包括日本、南韓、新加坡都在成立新的網路攻擊部隊，中國自不在話下，而老是死抱「不能挑釁中國」教條的國軍軍方，如今甚至影響了民進黨腦神經，連網路攻擊中國的簡單邏輯，都忘得一乾二淨。

如前述，台灣怕「假新聞」，中國怕「真新聞」。如果我們運用網路攻擊手段，破壞中國國家互聯網信息辦公室辛苦搭建的「數據跨境安全網關」（俗稱「防火長城」），讓「真實新聞」透過網路傳播，送到中國每個人民的手機上，這不就是最好的「認知作戰」？怎會是「挑釁中國」呢？更何況在中國攻擊台灣的狀況下，施行此種網路攻擊，怎麼民進黨還浸沉在這是「挑釁、好戰、國防就僅是『防禦』」…如此不知被反動份子所灌輸的教條中、不知現代作戰為何物的情境中，而不可自拔？

柯文哲提出「國家級網軍」概念，事實上代表柯已認知到現代網路認知作戰基本概念，且深知台灣政府將資源錯置在分散公部門間，任由公務員、職業軍人胡搞。但是台灣真正的高手都在民間，台灣公部門從未好好思考如何運用這股台灣的「民力」，只會用各種官僚手段，阻礙民間加入「網路作戰」行列。

未來真正的政治作戰，可不是什麼國防部政戰局新採購「心戰喊話車」這類笑話等級裝備所能比擬！台灣對中國的政治作戰，從平時就要開始準備，急需改造成符合現代資訊作戰的心理政治作戰。柯文哲開了第一槍，認知到「網路作戰」領域「攻擊就是最便宜、最好的防禦」此簡單道理，民進黨胡亂反應的時空錯置，則體現在他們錯亂的國家認同上，未來還有好戲可看。

（作者為台灣新故鄉智庫協會副秘書長、資深媒體人）

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