台灣這幾天的輿論都在關切一個媒體議題，就是迪士尼集團要「退出台灣市場」，有些新聞報導還用了「迪士尼拋出震撼彈」這類的新聞標題。

相關報導指出，迪士尼集團6月13日拋出震撼彈，在台11個頻道今年將全面下架，包括衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、星衛娛樂台及星衛HD電影台等6個頻道；終止的還有國家地理國際頻道、國家地理高畫質野生頻道、Baby TV等。

看到台灣新聞媒體對於前述變局的反應，令人有點錯愕。因為一來，國際媒體集團採用平台策略，本來就是大勢所趨；二來，這些國際媒體集團早在幾個月前，就已經公布了相關計劃。

先談平台策略，這是網路時代的顯學。先前傳統的媒體經濟學，就曾經強調媒體具有雙元市場的特色，也就是一邊爭取觀眾市場，一邊卻需要廣告市場。事實上，經濟學早在幾十年前就發展出多邊市場的概念，但直到網路時代，才慢慢變成顯學。因為網路平台，不只面對雙邊，其實是多邊，包括上下游、消費者、閱聽眾等。所以傳統的媒體經濟學所提的雙元概念，已經不合時宜，應該跟經濟學的多邊市場的學理接軌。

既然要採取平台策略，重視多邊市場，當然要以網路平台為中心，而不是傳統的有線電視通路。全世界採取平台策略最成功的網路巨擘，首推Amazon.com！

美國總統拜登任命的聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）主委Lina M. Khan博士，她的學術研究重點，就是美國現行的反壟斷法規無法遏阻網路巨擘，因為現行法規是把對消費者的不利，當成是壟斷指標，但是Amazon.com因為發揮多邊市場的優勢，又因規模經濟而壓低產品的價格，這對於消費者有利，所以依照現有法規不算是升高壟斷。結果Amazon.com持續壯大，還可以運用平台的大數據，掌握消費者偏好，甚至造成自有品牌因此得以取代競爭品牌。

再看迪士尼等國際媒體先前公佈的消息：迪士尼CEO Robert Allen Ige早就宣布旗艦（Flagship）計畫，強調把包括ESPN等影音內容移到網路是勢在必行（an inevitability）。

更何況，今年一、二季的財報都顯示，迪士尼的網路通路獲利上升，而有線電視等傳統通路的獲利則下降，例如2023年5月宣布下降7%。華納兄弟的CEO David Zaslav今年第一季也強調他要減少獲利損失的部分。至於派拉蒙（Paramount）在今年很早就宣布，要減少有線電視的人力等開支達到25%。由此可見，迪士尼的撤出台灣有線電視市場，絕不算意外。

特別要注意的是，迪士尼等國際媒體是撤出台灣有線電視市場，轉向網路平台，而不是撤出台灣市場。此舉對有線電視產業的衝擊不小，業者與主管機關必須審慎因應。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）

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