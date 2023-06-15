第一次聽到蔡英文這個名字，是剛上台的陳水扁打算用「各表一中」支應國民黨的「一中各表」，小英驅車總統府進諫；坊間傳聞阿扁老大不高興，「到底誰是總統？」不管真假，台獨聯盟主席黃昭堂驚為天人，斷定未來唯一有「才調」（能力）跟老共周旋者非她莫屬。

跑陸委會新聞的媒體朋友津津樂道，主委蔡英文相當貼心，往往會等壽星完稿下班再來慶生，即使拖稿到午夜也無妨。話又說回來，她對於報導斤斤計較、頗有磨功，媒體主管應該電話接到怕，除了澄清，還會硬拗版面；有時候明明是在報導別人，相片竟然喧賓奪主，而且顯然經過精挑細選。

第一次近身觀察，應該是李應元競選台北市長時，一場圓山大飯店的選舉場子，除了亢奮，沒有人會認真聽台上在講什麼。等著發言百般無聊，我一如往常拿出東西出來念，一旁的小英湊過來問道，「你在讀什麼啊？」儘管受寵若驚，無事獻殷勤，令人印象深刻。

陳水扁連任總統打算裁併陸委會為任務編組，剛加入民進黨、擔任不分區立委的蔡英文強烈反對，我接受《聯合報》邀稿評論。次日一大早搭校車到淡水，一進入研究室就接到口氣不是很好的電話，略謂「施XX，我們一起在台獨陣營打拚這麼久，為何你在『匪報』修理我？」「盧」了半天，活像一隻蜜獾。

在2011年，辜寬敏辦智庫借箸代籌，臨危受命撰寫「族群政策白皮書」。我一向怕人多的地方，執事來電囑咐一定要參加記者會，臨陣才知道民進黨主席蔡英文將與會，已走避不及。她發言完畢跟大家握手致意，幸好，她在與前駐日代表許世楷握手後，就自然跳過別頭轉身，免去尷尬。

蘇貞昌擔任民進黨主席時，學者畏懼兩顆太陽、左右為難，我當仁不讓受邀擔任智庫族群組召集人；小英在太陽花後班師回朝，我勉為其難留任。雖是無給職，任務是會後自掏腰包帶遠客吃路邊攤，特別是原住民與客家菁英的交流。終於為了2016年總統大選原住民政見，兩人對坐敲定了9大項目。

在520後，小英打算於8月1日原民日道歉，派姚人多徵詢如何實踐諾言，我建議至少成立一個自治區、初步歸還局部土地及移交國家公園；他說，你也知道老闆，可否丙案有A、B版？提供場地的立委準備各種飲料，可惜磁場不合、沒有喝交杯酒。道歉文食言而肥、大量灌水，難怪小木偶鼻子變長。

立法院草擬《促轉條例》，民進黨以日本殖民爭議執意切割原民轉型正義，委員會召委說，「施老師，只要能獲得原民立委同意就放進來」，過午再議，被上頭否決；終究，設在總統府的原轉會號稱位階崇高，宛如塞在高處不勝寒的飛機貨艙。始終陷我於不義，迄今羞愧憤懣。

阿扁政府東施效顰的經發會，一開始分組就要討論決議文，後來才知道是小英主導開放8吋晶圓，前總統李登輝相當不悅。因為「兩國論」，不管藍綠紅都公認小英是台獨；老李說，當時憲法及國際法學者相持不下，只好另闢蹊徑找來外國媒體，原來，一切都是美麗的誤會。

（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）