國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統後，聲勢卻開始低迷，最新民調又顯示侯的支持度仍落在民眾黨主席柯文哲之後，屈居第三，而且差距拉開到10個百分點；更令泛藍支持者緊張焦慮的是，不僅柯的支持度首度突破3成，緊追賴清德之後，連民眾黨支持度也跟著超越國民黨，成為第二大黨。

民眾黨的支持度過去已好幾次超越國民黨，後來又被國民黨追回來，所以這不算新鮮事，但在總統選戰膠著之際，柯P連人帶黨，一次同時趕超侯友宜和國民黨，這就比較罕見了，而且相乘效應也更大。

與之對應的民意是，目前絕大多數的民調都顯示有超過5成以上的人贊同政黨輪替、下架民進黨，這也顯示希望泛非綠力量大結合的壓力會更強，因為如果各行其是，擺在眼前的現實就是藍白雙輸，讓民進黨漁翁得利，繼續執政，直到把台灣玩完。

之前藍營自恃是最大在野黨，而且侯的民調一直領先柯，所以倡議藍白合，且是藍合掉白理所當然，一旦形勢有變，人與黨的強弱翻轉，此時藍白合會不會就變成白合掉藍呢？

果然，在政黨輪替是最高目標、誰選上總統是其次的認知下，國民黨內已有年輕世代開始公開倡議「政黨輪替大聯盟」，儘管黨內立馬出現「這只是選將搏聲量」的化解聲，但其實不必自欺欺人，類似的聲浪一定會不斷湧現。不但民意會逼著藍白兩黨必須合作，國民黨中央和侯友宜若是不能好好合作，繼續詭異曖昧的內鬥下去，7月下旬的全代會正式提名難保不會有變。

只不過，形勢瞬息萬變，藍白、侯柯會怎麼合？如果合不成，屆時誰會被棄、誰會被保？充滿微妙變數。