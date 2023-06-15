馬英九基金會擬邀請大陸5所頂尖大學的50位學生來台短期參訪，陸委會卻想方設法阻撓，民進黨立委也紛紛反對，但馬英九基金會仍於日前向教育部及陸委會、內政部移民署送件，把球丟給民進黨政府。據了解，陸委會的顧慮是邀請學生人數太多，會增加維安風險，馬英九基金會決定將來訪人數由每校10人降為6至7人，最後全團為37人，以降低所謂的「安全顧慮」。

想方設法阻撓馬辦

老實說，50位陸生來台短期參訪，究竟會對台灣造成什麼樣的安全風險，實在令人不解。不過，既然陸委會嫌人太多，那就減少吧！然而，陸委會這種行徑，只會讓人覺得未免太小家子氣了吧！

根據《美國新聞及世界日報》2023年全球最佳大學排名，這次預定來訪的5所大學（北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學和湖南大學），排名全在台灣的大學之上。與這些大陸的大學進行學術交流，應該是台灣接待的大學所期待並樂於安排的，因此陸委會要求行程符合教育交流主軸的「提醒」，根本就是多餘了。

陸委會不願同意這個活動計畫，之前還放話要求基金會不必費事送件，顯然就是不會通過；媒體曝光陸委會阻擾後，陸委會並未否認，但強調目前只開放陸生交換生和研修生來台，馬英九基金會邀請陸生訪台屬專案交流，目前還未開放云云。

就算專案交流還未開放，有行政裁量權的陸委會開放就好了，或者專案審查放行也可以，不是嗎？何須私下要馬辦不必送件，聲稱反正不會給過，這根本就是恐嚇濫權。可見，陸委會是要營造「不宜」的氛圍。然而，這樣的心態與態度，根本違背了蔡英文總統「加強兩岸交流」的政策主張。

蔡英文曾多次表態，願透過交流促進兩岸和解與和平。2021年元旦總統文告中她就提到，「等到疫情受到有效控制時，我們也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。」今年的元旦也強調「只有對話、合作才能解決兩岸問題」；今年2月分在出席海基會所主辦「2023大陸台商春節活動」時，蔡英文致詞指出，「台灣溝通大門持續敞開，在理性、平等、相互尊重下，願意和北京當局展開對話；推動疫後健康永續交流是維護兩岸和平發展重要基礎。」這些話言猶在耳，陸委會卻千方百計阻擋馬英九基金會這次的邀訪，難道沒把蔡英文期望交流、溝通、促進了解的話聽進去嗎？

英賴說一套做一套

說穿了，陸委會的作為就是「逢中必反」、就是在附和民進黨目前「一切為選戰」而已。如民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，來訪陸生是由大陸黨委書記所挑選，必須嚴加小心；又扭曲之前馬英九的祭祖行，指馬英九訪陸淪為大陸統戰，現在又要邀請大陸大學生來訪，台灣沒有必要配合被消費等等，種種荒誕的言論顯示民進黨人的心裡就是不願意與大陸往來。

代表民進黨參選2024總統的副總統賴清德，就算提出「和平保台」的說法，但他並沒有就如何做到和平保台提出實際可行的有效論述，也沒有說到願意或者如何與大陸進行交流與溝通。可以說，自賴清德宣布參選以來，他從未對大陸表達過善意，難怪代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜認為，賴清德說想邀中國大陸國家主席習近平共進晚餐，根本就是「肉麻當有趣」。

蔡英文要交流、要兩岸融冰，賴清德的選戰策略卻仍然抓著反中不放、要阻止兩岸互動，那麼，陸委會到底是要聽誰的？距離蔡總統卸任還有將近一年，陸委會是蔡政府的陸委會，不是賴參選人的陸委會；陸委會的法定職責是為台灣創造兩岸對話、和平的陸委會，不是作為民進黨選戰打手的陸委會。該做什麼樣的選擇，邱太三應該很清楚吧！