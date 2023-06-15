延宕半年的美國國務卿布林肯訪問中國大陸之行，終於要在6月18日至19日展開。不出意外，無論是北京還是華府，都表示不必高估此行的意義。換言之，美中競爭大於合作、衝突風險四伏的基本格局並未改變。不過，對美中而言，布林肯此行是雙方不得不完成的政治任務。

之所以說「不得不完成的政治任務」，是因為今年9月印度新德里即將舉行G20峰會、11月美國舊金山將舉行APEC峰會。如果說美中領袖在9月新德里G20還可以像不久前香格里拉對話會上雙方防長那樣王不見王、相敬如冰的話，11月舊金山APEC將是習近平時隔6年的首次美國之旅。無論如何，拜登基於待客之道也要單獨會見習近平，這就產生了美中雙方必須為11月「拜習會」展開籌備的緊迫感。

其實在去年峇里島「拜習會」後，美中高層都有意為之前的執拗畫上一個句點，讓2023年成為雙方「再接觸」之年，這才有今年2月原計畫的布林肯訪中行，因為這是寫入「拜習會」文件的既定安排。然而，由於美中全球性衝突已經形成結構，再加上當時氣球事件的觸發，中國外交部長秦剛在與布林肯通話中所說的「年初以來中美關係遭遇新的困難和挑戰」，正是形容今年2月至5月初的情形。

不過，美中元首峰會成果，雙方總是要落實。真正打開局面、重啟雙方恢復互動的節點，是5月上旬中共中央外事辦主任王毅與白宮國安顧問蘇利文在維也納的8小時會晤。此後才有美國中情局局長訪中、大陸商務部長訪美，以及亞太事務助理國務卿康達的訪中。至於香格里拉對話會前後，美中機艦在南海、台海的摩擦以及雙方防長會晤破局，只不過是一段插曲，並不會影響雙方恢復高層接觸的進度。

很多人都注意到，布林肯訪中是美方藉由傳媒先釋出消息，中方則直到布林肯與秦剛通電話之後才證實，而且還是用了「經雙方商定」而非「應邀」的措辭。的確在目前美中氣氛之下，北京絕無可能發出邀請，只能透過通電話來為布林肯訪中來做鋪排、找理由。同樣，布林肯訪中後，秦剛訪美也將進行安排，關鍵是看雙方是否做好9月拜習在印度先行簡單會晤，再在11月正式會談的準備。

布林肯訪中之前，美方釋出三個敏感訊息：一是美媒揭露北京在古巴部署情蒐設施；二是美方稱未確定邀請受制裁的香港特首李家超參加APEC會議；三是AIT主席羅森柏格和台北辦事處處長孫曉雅接連對台灣總統選舉表態。基本可以確定，這三項議題將是布林肯想在北京得到「答案」或「承諾」的重要籌碼。

有趣的是，美方近期並未釋出APEC有意邀請蔡英文作為「中華台北」領袖出席的任何暗示，想必選前副總統賴清德藉出訪中南美友邦過境美國的可能性，或許也要被北京和華府「搓」掉了。

（作者為智庫研究員）