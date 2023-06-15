距今106年前，1917年1月9日這一天，蔡元培就任北京大學校長，作了一場重要演講，他所談的大學教育有三大宗旨：「抱定學術宗旨，砥礪德行，敬愛師友」，仍是今日大學教育應奉行的理念。然而今日重讀那一篇演講，卻令人感到汗顏不已。它所針對的批評，竟有如在指著今天的台灣，尤其是今天的台灣大學。更明確的說，在處理陳明通與論文抄襲事件上，台大實在是做了很壞的示範。

校園充滿政治色彩

蔡元培開頭即說：「大學者，研究高深學問者也。外人每指摘本校之腐敗，以求學於此者，皆有做官發財思想，存於胸臆，故畢業預科者，多入法科，入文科者甚少，蓋以法科為干祿之終南捷徑。因做官心熱，對於教員，則不問其學問之淺深，惟問其官階之大小，官階大者，特別歡迎，蓋將來畢業，有人提攜也。」

蔡元培所處的是中國開始有大學的啟蒙年代。北京大學是從「京師大學堂」也就是培養官員的學堂改為現代性的大學。因此他要讓大學回歸學術本位，以研究學問為根本精神，擺脫官本位的思考慣性，建立學術尊嚴。他說，外人常指摘北大腐敗，正因為在北大求學的人，都有「做官發財」的思想，所以畢業於預科的人多想要進入法科，因為它是升官發財的捷徑。

這樣的批判，用來形容今天的台大，是不是很精準？今天中華民國的幾任總統都出自台大，而諸多官員皆從台大借調，要不就是由台大轉任，而有些台大學生在校內就熱衷於學生會，參加選舉，說是為了校園民主，但實際上卻是充滿政治的色彩。

在上一任台大校長選舉過程中，有些學生標舉「抗中保台」的口號，要校長候選人表態，結果逼得以學術中心的校長候選人，只能說出「一定拿起槍保衛台灣」，這樣失去學術報國之精神，而只有政治表態的學人，是台大應有的脊梁嗎？這些學生，是不是在為未來的政治鋪路，向某一方輸誠表忠呢？

蔡元培的批判也正中陳明通的病源。學生不問教師的學問深刻與否，卻問其官階大小，以便未來畢了業「有人提攜」。這樣的風氣彌漫在大學校園，請問學生要如何安心做學問，提升大學的素質？更荒唐的是：指導教授也未依學術倫理處理指導的論文，反而依學生的官位，幫忙做論文大綱，甚至放任抄襲，一路掩護過關。這樣的風氣，在一百年前被蔡元培大罵是「腐敗」，現在呢？

台灣教育一頁痛史

台大對陳明通的處置，令人難以苟同的地方，正是在此。前任校長管中閔針對大學校長遴選事件，寫出《大學的脊梁》一書，期望大學維持應有的風骨，維護學術倫理之際，台大校級教評會卻做出與社會期待落差甚大的決定。

明明前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台大審定後，國發所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周。但台大校級教評會卻決議「陳明通確有指導不周等違失，但情節未達應解聘程度。」而教評會給予陳明通的三項懲處，包括要求陳明通「不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務、也不得再聘任為台大的兼任教師」，卻顯得不痛不癢。用立委王鴻薇的說法，陳明通過關了，由於沒有解聘，他依舊可以用台大退休教授的名義，爽領退休金。

違反學術倫理者仍得為退休教授，這是否意味著他指導下的抄襲案是台大可容許的學術倫理？這是台灣第一流大學應有的規範嗎？我們如何教導未來的學生，一個不抄襲而獨創的學術，才是研究的核心價值？

台大校級教評會一定有許多政治考量，台大學者有太多曾任過官員的教授，可以「官官相護」了。校級教評會做這種決定，或許不令人意外。但真正令人痛心的是：台大教授們，你們如何對得起自己的學術良知？你們如何對未來的台大校史交待？這是台灣大學的脊梁嗎？誰來維護大學的脊梁？這真是繼管中閔事件之後，台灣教育的一頁痛史。