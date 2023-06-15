繼2021年元旦開放美國成年（30個月以上）牛肉進口之後，行政院會15日又通過開放加拿大全年齡牛肉進口。行政院表示，全球有55個國家開放加拿大全齡牛肉進口，此政策對台灣的國際參與必然有所幫助，會依《食安法》把關國民健康，也會積極拓展和各國的貿易合作。

對台灣經貿稍有關注的人，都會猜測這是政府為加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），對其成員加拿大的「優惠」表態，以爭取加國支持台灣的入會申請，只是不便明說而已。如果，這確實是為加入CPTPP而開放，那就是蔡政府為掩飾加入區域貿易組織的績效貧乏，甘心以人民健康為賭注的開放，是個不負責任的政府。反之，若它是個符合科學、有照顧到國人健康的政策，那就表示我國政府的行政效率不彰，落後在55個國家之後，未能更早開放、提供消費者更有利的選擇。

然而，更嚴重的問題是，政府在開放美國萊豬時，說會要求業者清楚標示，讓消費者放心選擇的承諾，目前已經跳票。開放萊豬之初，教育部和國防部信誓旦旦，學校和部隊只會使用國產豬肉，不會使用可能是萊豬的美豬；但今年美豬已被業者進口1204公噸，消基會調查市面上289件豬肉製品，竟找不到1件是由美豬所製，卻有國軍伙房爆料，外箱標示產地台灣的里肌肉，內箱卻清楚寫著「美國」。蔡政府迄今無法交代問題出在哪裡、要如何解決，這類問題未來是否會出現在加拿大全齡牛肉的進口上？在這種行政效率下，近來豬肉價格上漲，農委會所屬的中央畜產會竟然還要撥錢，以每公斤6元的補助來增加豬肉進口，包括美豬。

農委會彷彿有取之不盡、用之不竭的資源，每爆一個問題，都可用錢來解決。然而，台灣要加入區域貿易組織如CPTPP，問題並非只在於既有成員是否支持，更棘手的是進入正式諮商之後，要如何處理農業開放的問題。我國農產品2021年平均關稅稅率還高達17.6%，22種農產品採取「關稅配額」方式保護，未來進行入會談判時，都會面對大幅自由化的要求。

屆時，若順從諮商對手開放的話，必遭到國內農民抗爭；拒絕開放的話又難以入會，極可能諮商卡關甚至停頓，使加入CPTPP成為一個「假議題」─只是做個樣子糊弄選民的把戲。但沒加入區域貿易組織的結果，又會造成台灣「非電子業」面對出口高關稅而停滯不前，產業發展失衡、所得分配惡化，這是關心台灣前途者都會擔心的危機。

因此，要加入區域貿易組織，目前最重要的事，是大幅擴張「農業發展基金」的規模，或另外成立一個基金，提出一套能令農民產生信心的因應方案，設定專用於農業受損補償、強化農業研發能量、提升農訓和推廣效能等事務，並立刻擴大各地農試所的研發能量，展現政府的誠意和決心，要和農民一起克服挑戰。否則，肉品進口事小，加入CPTPP才是台灣另一場災難的開始。

（作者為新故鄉智庫協會理事、中華貨幣金融協會理事）