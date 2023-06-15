在2024總統大選幾乎確定藍綠白三方對決的情勢下，政黨基本盤很大一部分決定總統盤的輸贏。誰的基本盤大、誰的贏面就大。因此過去多份民調都顯示，擁有泛綠基本盤優勢的賴清德，目前是大選領跑者。

不過根據台灣民意基金會公布的最新民調，民進黨與國民黨的政黨支持率竟雙雙下滑。民進黨從31.1%下降到24.6%，國民黨則從26.2%減少到20.4%。小黨反倒呈現整體上升趨勢，民眾黨從15.6%增加到22.2%，時代力量從3%成長到7.2%，基進黨則從2%提升到6.3%。可以說，在各家民調裡，首次出現藍綠白三黨支持率平分秋色的情形，最高與最低者之間僅差3.2%。

民進黨之所以下滑，自然與近期黨內的性騷擾事件有關；國民黨則是因為黨內整合持續紛擾，以及總統參選人侯友宜身陷新北幼兒園餵藥事件。在負面聲量纏身的情況下，支持率降低是必然趨勢。

但有意思的是，雖然民眾黨支持率大幅提升，但近期其實並未在重大議題上有明顯的曝光，甚至也小部分陷入黨內性騷風暴之中。而在過往，民眾黨支持率相當明顯與柯文哲個人的聲勢有正面相關。柯文哲聲勢好，民眾黨就好，柯聲勢差，黨就差。

因此從基本盤的角度來看，與藍綠相比，民眾黨支持率反而仰賴參選人的聲勢。這也造就民眾黨支持率相對兩大黨更容易出現大起大落的情形，此一時飆升，下一刻就驟跌。

就近期來看，柯文哲也並未有突出表現，反而因為釣魚台漁權、網軍出征中國的言論受到批評，因此支持率提升，明顯是得益於藍綠兩黨近期表現不佳所致。從此來看，一旦藍綠穩住陣腳，重新凝聚政黨基本盤，則柯的支持率就可能再度走跌。

因此對柯來說，目前的戰略抉擇就十分重要。在過去選戰裡，柯陣營慣於採取平衡之術，上一刻見綠營人士，下一秒就談藍營論述，試圖將自己定位在中間位置，側重於一邊。近期，柯就一面密會陳水扁，一面同框郭台銘。這樣的操作，確實可以讓柯在藍綠驟跌之時同時爭取雙邊票源，但當藍綠強勢時，反覆操作，則可能遭票源擠壓。

就賴清德的選戰策略來看，目前很明顯仍採取守勢，一方面以信賴台灣之友會來鞏固組織盤，另一方面主打「民主對決專制」的深綠盤，死守35%的防線。即使受到性騷擾風暴影響，不過就目前來看，隨著李正皓、林飛帆退選，也成功停損。短期受挫，長期來說仍能穩住3成5的支持度。

至於侯友宜，目前則必須妥當處理新北市政議題，守住人設，用受肯定的市政成績來說服選民認同其總統適任性。而在選戰策略上，則要強化訴求直接民意支持，無論是形象、理念、價值，還是願景、政策議題。透過各縣市立委聯合巡迴造勢，串連地方談國政，將選舉反著打，才能主導選戰議題設定，而非陷入不利的戰場。

（作者為中華青年公共參與協會理事長）