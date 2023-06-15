在侯友宜於三腳督的民調不能領先，加上新北幼兒園餵藥風波，以致傳有藍營基層醞釀將在下月的國民黨全代會中「換侯」。國民黨徵召提名總統參選人侯友宜，真的有這麼差？必須要「換侯」嗎？難道，「換侯」後的某某人再重新起跑就能夠保證贏得2024總統大選嗎？

據本民調中心顯示，國民黨總統參選人侯友宜的民調，並沒有那麼差。現在的民進黨賴清德民調、民眾黨柯文哲民調之所以較高；原因之一是：賴清德與柯文哲兩人較侯友宜早起跑，甚至賴清德37%的民調支持度，應該是已經到頂了。

侯友宜市長是神探出身，個性不是大鳴大放，而是帷幄縝密運作後成功出擊的性格，何況，侯友宜從被國民黨中央徵召參選到現在，也才經過一個月餘，其實不必太著急。

再說，所有支持國民黨力挺侯友宜的群眾，應該不能忘記當初「換柱」後的慘敗，實在不能讓錯誤的歷史重演。如果「換侯」以致民進黨撿到便宜而延續執政，那就是一場慘劇。國民黨黨產歸零、國民黨黨營事營收歸民進黨政府所有、國民黨的黨支票被扣押，幾乎是被抄家滅門，難道都忘了嗎？

倘若，「換侯」招致2024大選敗選，國民黨將無法重返執政、國會也不能過半，除了國民黨可能縮編成為一中小型政黨，再無能力有效監督制衡民進黨之外，台灣或將成為美國消耗中國大陸國力的棄子，淪為烏克蘭第二。試問：這是大家要的未來嗎？

事實上，相較白皮綠骨的柯文哲、台獨金孫賴清德，國民黨總統參選人侯友宜，沒有意識形態的包袱、政治性格最穩定，以及政治野心也最為節制，侯友宜經歷過生離死別卻沒有形於色，始終給人真誠實在的印象。侯友宜是最值得台灣民眾放心及安心而相挺的國家領導人人選。

（作者現為卓越大數據民調中心總監）

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