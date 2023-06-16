《鐵齒銅牙紀曉嵐》估計台灣許多人都看過，小時候第一次聽這部劇也是被我爸安利，說著裡面的和珅多麼滑頭，紀曉嵐怎麼足智多謀，小時候看不懂，現在回頭再看，劇裡真隱含許多道理，紀曉嵐的嫉惡如仇但頑固不化，和珅的貪無止盡但處世圓滑，劇中跌宕的劇情引起我對劇中人物的好奇及嚮往，藉著在北京的地理優勢，拜訪了和珅府邸，也就是恭王府，與紀曉嵐故居即閱微草堂，滿足個劇迷的朝聖之旅。

同時看著劇集再配合上史實，瞭解到編劇是將三分史實加上六分故事，還留下一分給觀眾猜想，而劇中各個演員精湛的演技，讓這部劇紅遍兩岸三地成為共同的時代記憶。

在歷史上，的確有和珅與紀曉嵐，官階也與劇中相近，和珅總管軍機大臣，紀曉嵐則為四庫全書的總纂官，在劇中，和珅與紀曉嵐似乎很常串門子，但在實際上的距離，除了約在皇宮見面是在兩家中間外，特意跑到對方府裡都是段距離。

●恭王府

歷史上和珅是個貪官，借由一人之下，萬人之上的權勢，竭盡斂財之事，雖然恭王府的主人換過幾個，但基本上都是在和珅府邸的基礎上擴建，尤其後花園當中有著乾隆賜給和珅的天下第一「福」，更是到了恭王府必須遊覽的景點。；紀曉嵐則是一個清官，從門面排場上就能看出一二。

恭王府位於北海北地鐵站西北出口方向，從這個地鐵口出來的八成是要去恭王府的，這時候跟著人群走就對了。恭王府實名購票，身分證的話是在門外掃碼網上購票，拿台胞證的就跟門口保安說一聲，進門左轉後買門票。恭王府沿途有公眾號的講解二維碼，可以掃碼後免費聽講解，也能租個導覽器，恭王府能遊覽的景色很多，想瞭解背後故事還是建議聽講解。

恭王府。（作者提供）

從正門進去，中路上的建築便是銀安殿及嘉樂堂，再各有東西廂房，東路的後進院落正房名為「樂道堂」，是當年恭親王奕欣的起居處。西路的四合院落較為小巧精緻，主體建築為葆光室和錫晉齋。精品之作當屬高大氣派的錫晉齋，大廳內有雕飾精美的楠木隔段，為和珅仿紫禁城寧壽宮式樣而這成為和珅僭侈逾制的鐵證，是其被賜死的「二十大罪」之一。整個府邸由東西長達156米，有九十九間半寓意的後罩樓隔開府邸部分及後花園，傳說當時和珅是將值錢的寶物都藏在了後罩樓裡。

比較讓我驚訝不是府邸建築的恢弘，因為恭王府曾經遭遇火災，府邸建築大部分都是重建的，但後花園則是保存的較為完好，從西洋門進入後花園，先看見的是一個蝙蝠形狀的水池，取福字諧音又將代表錢財的水聚集在蝠池中，正面還有個和珅砸重金買回來的奇石獨樂峰，起到擋煞避邪的作用，和珅對於風水的講究可是非常用心。

在蝠池後面有座假山，山下有個秘雲洞，相傳當初乾隆將康熙御筆的福字送給和珅，而和珅為了不讓福氣被沾走，便將福字連著秘雲洞建在了一塊，形成洞天福地，而在嘉慶皇帝查抄和珅家的時候，因為整個秘雲洞是在龍脈上，動福就動龍脈，導致嘉慶無能為力，只能把洞口給封上，因此讓天下第一福永久保存在恭王府。

恭王府外就是熱鬧的後海酒吧街及煙袋斜街，越晚越熱鬧，呈現了北京的商業氛圍，往鼓樓大街方向走，還能吃上姚記炒肝及天橋李茶湯等老北京味，但總覺得缺少了生活的氣息。

秘雲洞外。（作者提供）

秘雲洞內福字碑。（作者提供）

●紀曉嵐故居

紀曉嵐故居在虎坊橋地鐵站東邊，在門口還有紀大煙袋抽著大煙桿在等著遊客，在紀大煙袋身後的則是他親手種下的紫藤樹，距今也有兩百多歲，依然盛開紫藤花，閱微草堂需要買票入場，門口就有售票處可以買票，如果到的時間比較早，也能先到隔壁的晉陽飯莊吃飯，就能免費參觀草堂。

紀曉嵐故居為兩進的四合院，跟和珅的大宅比起來是小巧許多，當中也沒有什麼裝飾，樑柱上倒是都刻著紀曉嵐自己題過的對聯。大廳裡則是紀曉嵐的生平簡介，當中提到比較多的部分是他擔任四庫全書的總纂官，完成了這部曠世的百科全書，同時也以戲謔的文字寫了閱微草堂筆記，筆記形式類似聊齋，寫著人鬼精怪的寓言故事，暗中嘲諷當時社會的一些奇怪現象，不愧是大清第一大才子，完成風格迥異的兩部著作。

紀曉嵐故居。（作者提供）

當中對紀曉嵐的生平介紹非常詳細，但也顛覆大家對於他在戲中的形象，的確是幽默風趣，但不到鐵齒銅牙，更不是和珅的死對頭，介紹說其實紀曉嵐跟和珅沒怎麼打過交道，但讀到這之後讓我更加佩服劇中演員的演技及編劇的說故事能力了。尤其劇中紀曉嵐跟和珅的相愛相殺，更是CP始祖。

在和珅府裡有天下第一福，而在閱微草堂則有紀曉嵐的墨寶「福祿壽喜」，當中的壽字還比其他三個字長，講解員是說，這是當時紀曉嵐寫給皇上的，壽字加長了則代表長壽，這種巧妙的心思感覺挺符合劇中鐵齒銅牙的形象。

在閱微草堂後方則是八大胡同，當中八大的意思跟台灣認知的八大行業是同一個意思，有著胭脂巷等隱含行業詞彙的胡同名，但現在當然沒有這些行業了，已經成了一片居民區。當中的延壽街便是胡同裡的菜市場，賣烤鴨的，賣蔬菜水果的，直接在門口做起了買賣，價格也相對實惠，瀰漫著生活的煙火氣，跟恭王府所在的北海的熱鬧商業氛圍完全是兩個世界，似乎也呼應著和珅與紀曉嵐選擇居住地的原因。（何冠奕）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）