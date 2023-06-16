彭士量將軍，黃埔軍校第四期，在常德會戰中，與日軍於石門血戰8天8夜，在抗戰火線寫好遺書，深知毅然獻身革命，早有壯烈犧牲以報黨國的一天，他可以說是黃埔軍人的一個縮影，在黃埔建軍99周年的此刻，謹以彭士量將軍的英雄偉績，傳達千千萬萬締造近一世紀的黃埔軍魂。
彭士量（1906-1943年），湖南瀏陽人，兒時喜歡聽父執輩講述岳飛、文天祥等抵抗侵略者的民族英雄故事，小小心靈種下國家民族意識的種子。6歲到中學畢業，學業成績始終名列前茅，民國13年，彭士量遵從父親的建議，考入湖北漢口的明德大學，不過念到大二那年，他感受到軍閥割據國勢羸弱，列強瓜分中國，毅然以革命救國為自任，決定放棄大學文憑，他說服父親原先的反對，效法班超投筆從戎，轉赴廣州考入黃埔軍校第四期，他與謝晉元、張靈甫、胡璉、李彌等為第四期同學，在風起雲湧的大時代，接受革命搖籃的軍事教育與三民主義薰陶，畢業後，分派到陸軍第十師，歷任排長、連長、營長等職，追隨國民革命軍投身北伐，在南潯線的戰鬥中，他親自率軍衝殺，屢立奇功、以少勝多擊潰孫傳芳軍隊，充分展現軍事作戰指揮長才。
北伐統一中國後，彭士量深得長官嘉許，民國17年擢升31師副團長、87師團長。民國21年，他遴選到陸軍大學第十一期深造。畢業後，歷任陸軍第83師上校參謀處長、第5補訓處上校團長，及預備第4師少將參謀長、副師長等職。盧溝橋事變爆發後，彭士量奔赴抗日前線，先後參加淞滬會戰、太原會戰、徐州會戰、武漢會戰、第一次長沙會戰等大小戰役，屢建戰功，榮升第73軍暫編第5師師長。
民國32年11月，日軍為擊滅中央軍，粉碎國軍續戰能力，牽制國軍把兵力轉用於滇緬戰場，決定要在湖南常德地區發動進攻，目的要切斷國軍補給線命脈，日軍稱之為「常德殲滅作戰」，國軍稱為「常德會戰」。日本的中國派遣軍向第11軍司令官橫山勇下達作戰命令，其傾盡5個師團、4個支隊兵力，還調動汪精衛的偽軍，250餘架飛機，總計兵力14.5萬人，直撲常德而來，蔣中正委員長很快就得知日軍意圖，命令締造過「台兒莊大捷」的國軍英雄──孫連仲代理該戰區司令長官，擬定「常德保衛戰」作戰計畫，孫連仲隨即部署三道防線應戰，其中一道外圍防線，他要求國軍第73軍第15師（師長梁祇六）、77師（師長郭汝棟）、以及師長彭士量的暫編第5師扼守石門縣城，由於石門位置在常德的西北方向，距離常德約100公里遠，為常德的前哨站，這3個師務必牢牢守住石門這一據點，才能阻止日軍侵犯常德。
彭士量師長所率領的暫編第5師，在幾個月前才參加鄂西會戰，當時日寇挾數萬之眾，聯合海陸空軍優勢進犯洞庭湖沿岸，妄圖奪取農民夏收的米糧，彭士量率部於華容城郊陣地展開殊死決戰，彭師長是一位深得部隊軍心的好長官，儘管國軍武器裝備處於劣勢，仍然身先士卒親赴前線，他位居師長之尊，夜不解衣，晝不分爨，與士兵同處，部隊基層深受感動，全師戰鬥意志高昂，節節抵抗寧死不退，彭士量軍陣地幾度得而復失、失而復得，戰鬥相持一個多月，屢挫日寇威風，最終日軍敗退而返，彭士量師長順利完成保收秋糧的任務，也打出了暫編第5師的聲威，當時日本前線電台在廣播中稱譽國軍73軍暫5師為「戰意堅強，不可輕侮之師」。不過，這場戰鬥也造成彭士量的師部傷亡過半。
這一次「常德保衛戰」，彭士量奉命固守外圍防線的石門，他自知暫編第5師剛打完鄂西會戰，戰鬥力尚未恢復，偏偏日軍再次發動攻擊，對於石門勢在必得，彭士量已經做好與陣地共存亡的犧牲準備，他率5000餘人抵達石門後，當即命令部隊構築工事，補充彈藥。孰料，11月6日，國軍的陣地工事還未完成，日軍兩個師團即兵分三路圍攻石門而來。日軍步兵、戰車如凶猛洪水般湧入國軍守城防線，並以飛機、大炮優勢火力掩護下，瘋狂轟炸石門縣城，彭士量師長帶領守軍沉著應戰，明知深陷敵人重重包圍，他仍鼓舞弟兄奮勇殺敵，勉勵暫編第5師要死守石門城，然而，日軍一波波熾烈炮火太過猛烈，我軍陣地工事全部被毀，守軍傷亡慘重，彭士量師長為保存有生力量，指揮部隊往石門附近的大尖山陣地固守。
11月8日，日軍部隊繼續挺進攻擊，欲拔除大尖山陣地，彭士量師長高呼：「不能讓敵人進來一步！」將士們聽從彭師長指揮，個個英勇力戰不屈，一次次與日軍近身白刃肉搏戰，往返衝殺，只要日軍攻進陣地來，彭師長率暫編5師就打回去，只要哪裡戰火激烈，彭師長本人就往那裡來指揮作戰，儘管日軍數萬之眾火力猛撲，國軍還是奮力還擊，硝煙瀰漫戰場，陣地前躺滿了屍體，最後日軍未能得手，無功而返。
日軍多次增援軍力，始終無法攻下石門，為了攻占石門，決定使出殺手鐧，開始施放毒氣，這泯滅人性的毒氣戰，導致紅土坡的國軍加強營全體官兵全部壯烈犧牲，日軍有了破口，開始突破防線，採東、西、北三面分割包圍，此時，國軍第73軍陷入混亂，軍部與各師的聯繫被迫切斷。
戰區指揮官孫連仲獲悉第73軍恐將全軍覆沒，立即急電第73軍放棄石門，但第73軍正與日軍全線如火如荼激戰，根本無法突圍而出。為了挽救整個73軍，在這千鈞一髮之際，彭士量師長挺身而出，自告奮勇要掩護73軍的第15師、第77師撤退，11月14日晚上，彭士量師長指揮暫五師僅剩2,000多名士官兵，阻擋7萬多名日軍，力圖為第73軍突圍斷後。
15日清晨，日軍趁夜色仍顯迷濛，幾處城垣已被突破，步步進逼巷弄戰，彭士量師長親自帶領一個警衛連力拚日軍，途中找到走散的73軍軍長汪之斌，他果斷的和汪軍長說：「軍座，您帶主力趕快出城向西撤退，我帶暫5師為您作掩護」。軍長汪之斌盱衡為保留主力，忍痛與彭士量師長別離。下午3時許，暫5師全體官兵為完成掩護友軍突圍，引誘敵軍深入城內，展開殘酷的白刃肉搏戰，彭師長親臨督戰，兩方短兵相接，殺聲震天，但是敵眾我寡，彭師長的部隊傷亡殆盡，敵人加緊圍攻，國軍陣地相繼毀滅，不過，彭師長成功完成掩護主力撤退任務。
最後，彭士量師長將殘餘的士兵集合起來，準備在石門西郊逆襲，在組織部隊渡渫水河時，不幸遭敵機槍射中要害身受重傷，他在彌留之際，他對部下力呼：「大丈夫為國家盡忠，為民族盡孝，此何憾焉！」犧牲時，年僅37歲。彭士量師長血戰8天8夜壯烈成仁，是國軍在常德會戰第一位戰死的將領。
在收殮彭士量師長遺體時，在軍服袋內找到兩份遺書，遺書內容是：
第一封遺書是給暫5師官兵：余獻身革命，念年於茲，早具犧牲決心，以報黨國，茲奉令守備石門，任務艱巨，當與我全體官兵，同抱與陣地共存亡之決心，殲彼倭寇，以保國土，倘於此次戰役中，得以成仁，則無遺恨，惟望我全體官兵，服從副師長指揮，繼續殺敵，達成任務。師長 彭士量 十一月十二日
第二封遺書是給妻子王蘇政：余廉潔自守，不事產業，望余妻刻苦自持，節儉以活，善侍翁姑，撫育兒女，俾余子女得以教養成材，以繼餘志。此囑。秋湖 十一月十二日
石門一戰，國軍第73軍傷亡人員接近80%，如果沒有彭士量師長帶領的暫5師作掩護，協助全軍突圍而出，傷亡數字會更大，彭師長與日軍浴血奮戰8天8夜，以一師之力消耗日軍大量兵力，拖延敵人進犯時間，使國軍「常德會戰」得以做足充分準備，最終打下漂亮的一仗，倘沒有彭士量師長與石門共存亡，常德會戰的結局也許也會被改寫。因此，國民政府追授彭士量為陸軍中將，湖南衡山「南嶽忠烈祠」有烈士的紀念碑、遺書和墓地，台北圓山忠烈祠有烈士的靈位，永受海峽兩岸華人的景仰追思。
（作者為臉書「我的抗戰」版主）
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