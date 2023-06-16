美國聯準會（Fed）最新政策會議將基準利率維持在5％～5.25％，是美國去年啟動升息循環以來首次暫停。中央銀行第二季理監事會議也按兵不動，重貼現率續為1.875％。這波全球升息潮出現休止符，但說畫下句點，恐為時尚早。

台灣央行是在去年第一季首度提高利率，連續五季共升息3碼（1碼是0.25個百分點）；美國Fed從2022年3月以來則連續升息共20碼（五個百分點）。雖然本次美、台同步暫停，市場仍預期Fed可能於7月重啟升息。

相較於終結，「換氣」更能妥適形容美、台央行本次利率行動。Fed先前高密度拉高利率，已引發過度升息的討論；台灣央行最新估測經濟成長率1.72％更讓人悲觀。在經濟成長和平穩物價間如何取捨，「停看聽」或是較佳選擇。

值得注意的是，從去年升息潮啟動以來，市場對央行利率動向的預期，已形成另一股造成行情波動的不確定因素。穩定金融市場和物價一樣，向來是各國中央銀行的重要任務，但近年央行決策反而成為金融波動的亂源。

會造成此現象的原因，主要是央行在決策貨幣政策時欠缺具體量化檢視指標，央行總裁楊金龍在第二季理監事會後記者會中在再三強調「data dependent」，但不論Fed或台灣央行，都保有「解讀數據的最終權力」，使得貨幣政策的決定仍淪為自由心證。

以台灣為例，決定貨幣政策的參考數據除了經濟成長率估值和各國利差、交叉匯率等，兩大較可量化檢視的關鍵指標應是消費者物價指數（CPI）年增率和實質利率。前者通常是以不超過2％為目標；後者則是希望維持正值。

依央行第一季理監事會議事紀錄，有央行理事更直指「名目利率不是決策的考量，實質利率才才是」；並指實質利率在消費、投資、銀行借貸等活動均扮演要角，台灣實質利率連續三年為負，宜關注其對經濟金融的影響。

不過央行第一季理監事會議事紀錄也提到，未來要是能壓低通膨，實質利率可望轉正；且與主要經濟體相較，台灣實質存款利率水準尚屬居中，且多數主要經濟體實質存款利率亦為負值，且負實質利率應有助提振經濟成長。

亦即央行內部理事間對於實質利率的看法也存在一些分歧，且實質利率若為負值，什麼程度算是可以接受，央行也沒有辦法給出明確答案，這樣的情況下，市場自然會對利率政策各自解讀，進而因揣測造成行情波動。

以CPI為例，主計總處對今年全年最新的漲幅估值為2.26％；央行本次修正後則預估2023年全年CPI及核心CPI年增率各為2.24和2.38％，較上一季估值調高0.15個百分點以上。保2看來確定無望，但也還在安全值。

再看實質利率，2021年底央行升息前銀行1年期利率為0.77％、CPI年增率1.96％，換算實質利率為負1.19％；今年5月底本國銀行1年期利率1.58％，若用央行預估全年CPI增幅2.24％計算，則到年底實質利率是負0.66％。

但不論物價漲幅估值和實質利率，央行本次理監事會議的數據都比第一季更不理想，但央行第一季以「抑制通膨預期心理」為由決定調高利率半碼，本次反而維持利率不變，究竟是「data dependent」或「Fed dependent」，令人費解。

再以貨幣政策的實質效果來看，央行去年以來緩步升息共3碼，重點當然是為了平抑物價上揚的預期心理，但造成民眾預期且較有感的物價漲項，不論油價、食物還是水電，事實上都非央行貨幣政策所能控制。

更白話點說，這波央行升息對穩定物價頂多是安慰劑，對貸款族卻是穿腸藥。以內政部統計每戶房貸平均餘額約800萬元、房貸利率2.13％來看，相較央行這波升息前多了1.5個百分點，20年房貸總利息支出即會因此多出40萬元。

姑且不論央行本次祭出的第二戶房貸成數上限管制，央行貨幣政策動向對一般民眾的影響更大，除了房貸族，股、匯、債市也都會因央行政策波動而隨之起舞，正因如此，央行決策依據更應比過往更透明化且科學化。

舉例來說，包括油價、電價都有一定的計算公式，央行貨幣政策當然很難有公式可言，但至少對於主要具體參考指標和目標值，央行應該有更詳細的說明，除了避免誤導市場，也有助審視央行利率調整幅度是否不夠、還是過當。

過去各國央行擔心貨幣政策影響市場，央行總裁常被形容「沒有說真話的權力」，但現在央行已成為影響金融市場的變數，央行對貨幣政策的討論標準應該更透明，說清楚、講明白，以免反而成為市場灰天鵝。