美國前副國安顧問博明晉見蔡英文，胡言亂語表示，烏克蘭為台灣提供了一個重要的啟示，就是嚇阻遠比戰爭更有用。

嚇阻遠比戰爭更有用？這是甚麼邏輯？是指能嚇阻，就不會發生戰爭嗎？那麼，為什麼烏克蘭無法有效嚇阻俄國發動戰爭呢？

嚇阻，雙方軍事實力必須不相上下，勢均力敵；且雙方都握有大規模毀滅性武器、遭受攻擊時都擁有反擊能力。按《全球火力》2022年全球軍力排名，烏克蘭排名23（居然還落後台灣1名），遠遜於俄國的全球第2；兩國實力不對稱，根本無法嚇阻戰爭爆發。即使雙方實力相當，當一方感覺到它的核心利益遭受到明顯而立即的威脅時，另一方的嚇阻戰略，非但不能阻止戰爭，反而會加速戰爭的爆發。

蘇聯解體後，俄烏兩國很長一段時間相安無事，但是，當俄國感受到北約東擴，「立即而明顯地」威脅到它的核心利益，且美國和北約得寸進尺，澤倫斯基一味附和美國，戰爭就成了俄國的唯一選擇。

博明還「分享」了一個能夠保持台灣有效嚇阻的公式。博明舉出的公式是=「能力乘以決心」。能力包括可負擔的、用於不對稱作戰的導彈、進行務實的訓練、擬定聰明的戰術，簡言之，是一大堆低成本的機動、分散、精準、致命的小武器。說穿了，博明此行的最終目的還是兜售軍火！所謂決心云云，就是要台灣下定「決心」，繼續向美軍購，買多買滿、買不離手！

烏克蘭背靠北約，尚且不能嚇阻俄國入侵，戰爭爆發後，美國和北約盟國傾其所能，制裁俄國、供輸烏國軍備武器，仍無法嚇阻俄國終止戰爭、走上談判桌！如今，一批又一批的美國國安顧問和軍火商說客，穿梭太平洋東西岸，鼓吹以烏克蘭為師，嚇阻對岸？欺我台灣人無知耶？

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