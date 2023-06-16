國民黨中常會提名侯友宜參選總統不到一個月，侯友宜民調不升反降，近日又發生新北市幼兒園餵藥事件，泛藍軍內部傳出挺侯與換侯聲浪，有輿論聚焦過去朱立倫「換柱」黑歷史，切勿重蹈三輸慘況。

事實上，國民黨內鬥的黑歷史，不是只有「換柱」一樁，即使上一屆韓國瑜在黨內初選民調勝出，也曾遭到知識藍、菁英藍和挺郭派抵制，若非韓粉足夠強大，恐怕韓國瑜也會遭到同柱柱姐一樣的下場。

總統民調起起伏伏很正常，韓國瑜當時面臨民進黨見縫插針，鋪天蓋地羞辱草包的草根形象，以及現任執政者蔡總統「抗中保台」的強襲，最後獲得552萬票，相比前次「換柱」後的朱立倫成為史上最慘的381萬票，請問國民黨，哪來「換侯」的本錢？

侯友宜在反侯派、幼兒園餵藥事件雙重夾擊下，民調仍能守住18%，證明不受這些利空因素影響的挺侯鐵粉和支持者韌性很強，假如那些三心二意挺郭派的回流，侯友宜重回領先群並非難事；反觀，煽動「換侯」者扯後腿，承受得了挺侯派這18%的反制嗎？「換侯」之後，國民黨接手者民調恐怕只剩個位數，莫忘分裂國民黨罪人的黑歷史啊！

挺郭派游移在藍白之間尋找利益的投機並不現實，坐在海邊喝個小酒、吹吹風，清醒之後還是「藍柯一夢」罷了。國民黨團結能贏得2018、2022兩次九合一地方選舉，卻不能整軍布陣擊潰施政不得民心的民進黨，說到底，國民黨這批帶頭大哥們自以為可以領袖江湖揮軍中原，不意竟個個落得私心自用、自相殘殺的下場。

此刻反侯派喧鬧之際，前新北市長、總教練朱立倫有幫黨提名人說話嗎？還是作壁上觀又在等待一個殘破的結局？歷史總是驚人相似，不是嗎？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※