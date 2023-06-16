總統府秘書長林佳龍於2023年5月30日宣布蔡總統提名4名大法官，引發國民黨立法委員批評為「司法悲哀」。時代力量立委、民眾黨立委、中廣董事長趙少康及不少法學教授，都同聲質疑被提名人偏綠，此將形成15名大法官都在蔡總統任內提名的狀況，認為蔡總統任期只剩下數月，為求周延，應留下屆總統提名。

美國最高法院由1名首席大法官和8名大法官組成；日本最高裁判所有15名法官；德國聯邦法院有16名法官；法國憲法委員會有9名法官、2名前總統；澳洲聯邦高等法院有7名大法官；1891年巴西最高法院原有15名大法官，1969年改為11名。

上揭國家人口眾多、幅員廣闊，反觀台灣小島住民少，司法院竟有15名大法官。如改為9名大法官，則可撙節公帑每年數千萬元，資助偏鄉學子。

美國第44任總統歐巴馬及第46任總統拜登同屬民主黨，歐巴馬提名中間派嘉蘭德(Merrick Carland)為大法官，拜登提名嘉蘭德為司法院院長；2022年又由拜登總統提名賈克森女士為大法官，成為美國首位黑人女性大法官。

美國於1789年至2022年已有104位大法官，其中4名是黑人大法官。台灣約有58.4萬原住民，何時榮獲總統提名為原住民女性大法官？美國自第44任總統至第46任總統，多半維持保守派、自由派各4名大法官，偶而為6比3，總之，朝野期待安穩政局。

民進黨立委目前在國會占多數，若將中華民國憲法增修條文第5條第1項規定的15名大法官降為9名，蔡總統將締造歷史地位。若做不到這點，那麼，至少希望蔡政府了解，大法官位望崇隆，全民殷殷期盼每位大法官秉持專業，忠於憲法及自己的道德良知釋憲，而非以意識形態掛帥，成為政黨的喉舌。

（作者為自由撰稿者）

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