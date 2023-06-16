5月大陸出口衰退7.5%，終結了連續兩個月上揚的走勢，主要是歐美景氣復甦不如預期，外部需求大幅減弱之故。大陸疫情解封後，製造業PMI一度彈升至景氣榮枯線50之上，表現優於歐美，但4月反轉跌破50，5月再滑落至48.8，顯示製造業景氣尚未擺脫收縮困境，連帶壓抑了廠商的投資意願。

全球需求萎縮低靡

經濟動能三大引擎，兩具運轉出現雜音，引發外界疑慮，甚至有幸災樂禍之人，認為大陸經濟外強中乾，第一季好表現只是曇花一現。不過，也有另一派學者認為，在全球需求萎縮低靡之際，出口衰退與投資放緩，並非大陸獨有，相較同類型出口導向國家，大陸表現其實並不差。

以韓國為例，5月出口年減15.2%，衰退幅度是大陸兩倍，且連續八個月負成長。受惠中美貿易戰而快速崛起的越南也出現連三黑，今年前5月衰退11.6%，同期，大陸出口還成長0.3%。更不用說，疫情期間靠出口撐住經濟的台灣，自去年9月開始衰退，迄今已連九月衰退，今年前5個月衰退高達16.9%。

上述例子清楚說明，大環境不佳是大陸出口衰退主因，其中又與歐美景氣嚴重下滑有關。細看大陸對主要貿易夥伴出口額可以發現，今年前5個月，大陸對第一大貿易夥伴東協出口不減反增8.1%，若擴大至一帶一路沿線國家，粗估成長高達15%，對第二大貿易夥伴歐盟則衰退4.9%，對第三大貿易夥伴美國衰退更高達15.1%。

這些數據的背後顯示，中美貿易戰開打後，大陸為降低風險、避免受制於歐美可能的制裁影響，開始加緊腳步調整對外出口結構。從過去仰賴對歐美出口，逐步往東協及一帶一路沿線國家靠攏，並在此中尋找最適的平衡點。這樣的調整，讓大陸出口在這一波全球經濟亂流中，儘管仍受到歐美波及，但在一帶一路沿線國家的支撐下，仍有相對穩定的表現。

除了對外出口結構調整，大陸內部經濟結構轉型也沒有停歇，今年第一季消費對經濟成長貢獻終於回到67%，再度成為驅動經濟增長的主力。世銀最新公布「全球經濟展望」報告，將今年大陸經濟成長率從1月預估的4.3%，大幅上調至5.6%，在全球主要經濟體中僅次於印度6.3%，就是看好內需消費及服務業強勁復甦，將帶領大陸經濟脫離低迷泥淖。無獨有偶，OECD也認為中國今年經濟成長率可達5.4%，同樣在全球主要經濟體中位居第二，僅次於印度6%。

不能忽略長期趨勢

對比大陸經濟的好表現，美國仍受通膨、升息、信貸緊縮等不確定性因素干擾，暫時無法擺脫經濟衰退陰霾。世銀預測美國今年經濟成長率1.1%，2024年將下滑至0.8%，OECD的預測值分別為1.6%、1%，和大陸5%左右成長率有明顯的落差，即使跟自己過去幾年相比，如2021年5.9%、2022年2.1%，更是每況愈下。弔詭的是，面對此消彼長的趨勢，許多人看好美國經濟，對大陸則感到悲觀，甚至認為中國經濟總量趕超美國時間會大幅延後，令人費解。

美國正聯合盟友對大陸發起圍堵策略，無論是「小院高牆」或「印太經濟架構（IPEF）」，都對大陸經濟增長帶來一定壓力，不但出口受到衝擊，為因應美國策略而必須調整經濟及產業結構，勢必增加企業生產與交易成本，連帶壓抑大陸經濟表現。不過，必須提醒的是，過度重視短期現象，容易忽略長期趨勢，而犯了「近因偏誤」的毛病，可能招致嚴重的誤判，必須謹慎。

對於台灣來說，面對中美長期競爭格局，更要審慎思考自身定位問題。民進黨一面倒傾向美國，拒絕正視兩岸經貿緊密連結，刻意忽略大陸經濟長期發展動能，台灣經濟將走向死胡同，失去大陸這個最大出口市場，不僅廣大台商會受到嚴重衝擊，也不是市井小民所樂見，更不符台灣最大利益。