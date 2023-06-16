在媒體披露美國國務卿布林肯將訪問大陸後，就任不到3個月的美國在台協會（AIT）主席羅森柏格最近再度訪問台灣，明確表達美國不會在明年台灣大選中選邊站；緊接著AIT台北辦事處長孫曉雅公開呼籲，台灣朝野政黨展開兩岸溝通。在最敏感時機，對最敏感的議題，AIT主管連續發表政策性聲明，是拜登政府整體戰略考量與布局下的行動，對美中競爭關係、台灣總統大選，乃至兩岸關係將產生連環效應。

拜登政府微妙轉向

美國國務院14日宣布，布林肯將於16日到21日分別訪問中國與英國，中方同步宣布，布林肯將於18、19日訪問北京，這是美國國務卿5年來首度訪問大陸，也是拜登政府登陸的最高層官員，處於谷底的美中關係是否因此回穩，台海、南海、東海的劍拔弩張局勢能否降低，甚至為「拜習二度會」鋪路都將是關注焦點。

由於雙方缺乏戰略互信，以及中方決定打破過去美國主導、設定議題的模式，在交涉、安排布林肯訪問過程中充滿了變數，直到雙方正式宣布才塵埃落定，其中，台灣問題毫無疑問是重大決定因素之一，大陸掌握美國亟欲與中國恢復維持溝通管道暢通機會，要求美國至少在台灣問題及一中政策上做更明確說明。

就在布林肯啟動訪問前夕，中共外長秦剛與他的通話重點仍環繞台灣問題，秦剛闡明了嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益，充分說明了美中不但共管台灣問題，中共要爭取更大的主導權與主動權。

羅森柏格與孫曉雅在美國外交體系中並非高層決策官員，台灣各界也多以美台雙邊關係層次解析羅森柏格訪台以及孫曉雅鼓勵兩岸溝通對話。事實上，這是拜登政府試圖回穩美中關係，降低台海安全緊張形勢的重要節點。

自3月底就任以來，羅森柏格已接待了蔡英文總統過境美國，4月才訪問台灣，時隔不到兩個月再度來台，更高調、公開與民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人公開會面，刻意強調「美國不會在台灣大選選邊站，也反對外部勢力干預台灣選舉」，這些不尋常的政治動作自有其重大意涵，不僅是對台灣，也是向中國大陸傳達美國不偏袒特定台灣總統參選人的訊息，扭轉美國支持民進黨執政的刻板印象，也是與台獨保持距離。

至於孫曉雅的發言更是耐人尋味，她在接受訪談時轉達了美國的期望：「我認為兩岸溝通以及擁有溝通管道很重要，但這可能會是個很大的挑戰。3個政黨雖然有各自切入的角度，但都有想和中方溝通的意願，這似乎是一個共同的目標，我們絕對會支持的。」

順勢展開兩岸溝通

相較於去年底「九合一」選後，孫曉雅暢談「雖然避戰是所有人的共同責任，但唯有具備自我防衛能力，才能嚇阻與避免戰爭的發生」，現在轉向聚焦兩岸應溝通交流，這個重大轉折基本上就是在呼應當前拜登政府的主訴求，強調維持溝通管道暢通，負責任管理美中關係的重要性，同時導引官方溝通中斷多年的兩岸關係回到正軌。

民進黨一向唯美國馬首是瞻，但這次美方務實、委婉的建言似乎是對牛彈琴，孫曉雅談話發酵多日後，蔡英文政府對兩岸交流溝通仍持消極、抗拒態度，前總統馬英九計畫邀請50名大陸學生訪台，行政院大陸委員會卻「冷處理」，馬英九因此痛斥，「為什麼我們現在的陸委會越來越像共產黨？」

AIT的對台工作是美國整體外交體系的一環，對布林肯訪問大陸發揮了積極功效，今後美國對台灣問題將更為務實、審慎、平衡，毫無疑問對民進黨構成強大壓力，「抗中保台」神主牌已經破產，雖然改弦更張為「和平保台」，但又拒絕最根本的兩岸溝通交流，足證只是禁不起檢驗的口號；另一方面，一向主張兩岸交流、合作的國民黨，尤其是總統參選人侯友宜是否精確掌握美方拋出的新倡議，順勢在兩岸議題上取得優勢仍有待觀察。

布林肯訪中是否能達到預期目標仍是未定之數，但美中關係風吹草動都影響到台灣則是事實，未來半年將是關鍵時刻，雖然美國宣稱不介入台灣選舉，其影響力仍在，贏得美國的認同是所有總統候選人不可迴避的考驗。