自AIT主席羅森柏格強調，美國不會選邊站；AIT處長孫曉雅也表示，三位總統參選人都有意與對岸對話，美方「絕對支持」。從美方的態度來看，美方絕對支持兩岸對話，那麼就實踐來看，中國國民黨一向對兩岸對話持開放的態度，更以實踐的活動參與，至始至終有為有守、不卑不亢，實際參與海峽論壇，既不缺席，也充分表達台灣主流民意。

第十五屆海峽論壇於6月16日在廈門開幕，此次論壇以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，突出為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。

國民黨副主席夏立言率團參加，台東縣長饒慶鈴也是訪團成員之一，在桃園機場受訪時，饒表示自己是第一次以縣長身分參加海峽論壇，還強調特別鳳梨、釋迦的產銷是她最重要的任務。

夏立言表示，蔡政府不斷主張要加強兩岸交流，民進黨總統參選人賴副總統也說，最想跟中共國家領導人習近平吃晚飯，但陸委會卻認為海峽論壇是例行的統戰活動，希望陸委會、民進黨言行一致。

海峽論壇從2009年開始，迄今已是第十五屆，這是公認兩岸之間民間最大的交流活動。過去幾年因疫情關係無法直接參與，今年是疫情後第一次實體參加。

夏立言表示，全世界特別是美國，以及國內各政黨、候選人都主張要擴大交流，都認為交流是重要的，所以在這個時候去參加大型交流活動，對兩岸安定及和平繁榮是有很大的幫助，所以國民黨才決定由他帶團參加。至於國民黨主席朱立倫對於海峽論壇及許多青年朋友能參與這次實體交流，也是樂觀其成。

因此，我們可以看出，漂亮話誰都會說，誰說的真？誰說的假？誰只說不做？誰言行一致？顯然國民黨並沒有關上與大陸對話的大門，雖然互信基礎薄弱，但仍以實際行動參與，且從未忘記兩岸政策的重要性，兩岸論述從頭到尾也具有一致性，進行兩岸溝通對話那麼久，沒有賣台，更沒有違法；反觀民進黨諸多言行矛盾，喊話和平保台、加強兩岸交流，卻又把交流活動當成統戰活動。

其次，台灣民眾面臨到在大陸的生活困境需不需要反映？台灣一般中小企業、農漁民，及在中國大陸工作的台商、台生或者一般人，在生活上碰到困難，都希望能跟大陸當局轉達，盼能得到實際解決；蔡政府不能自己不做，又不准別人做。

再者，福建省是大陸對台政策的主心骨，福建省積極發揮對台獨特優勢，全力深化閩台產業合作，推動閩台經貿合作走穩走實。這主要表現在優勢產業深度融合、農業合作持續走前列、對台金融服務不斷創新、行業標準共通不斷深化、助力台商台企參與新發展格局。

面對大陸嘗試緩和兩岸緊張情勢，避免因政治議題觸礁，而以經濟、社會、文化議題入手，照理說蔡政府應當歡迎，怎麼態度還是始終如一以統戰來回應，在野的國民黨表達台灣主流民意，不偏激、不挑釁，試問有何不可？

另方面，兩岸多數人都認同青年交流格外重要，本屆海峽論壇持續聚焦關注兩岸青年群體，舉行海峽青年論壇、兩岸新媒體創享論壇、海峽兩岸人才融合發展論壇等八場與青年交流有關的活動。

就實質來看，在就業創業方面，面向台灣青年提供1200多個就業崗位、1000多個實習實訓崗位，發布更多惠及台灣青年的政策舉措，為台灣青年在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。這些對台灣青年有實質幫助，身為台灣最大的在野黨豈能坐視不理？

值得關注的是，國民黨執政縣市首長也透過兩岸活動替台灣民眾找出路，也是值得肯定及鼓勵。

總之，美國官方一再公開表達支持兩岸對話，樂見台灣各政黨跟大陸建立對話管道。民進黨政府也聲稱不反對兩岸任何交流對話，只要實現健康有序的良性互動。

在此情況下，倘若民進黨當局繼續汙衊、攻擊、反對海峽論壇，只會曝露言行不一。兩岸交流、融合發展有利同胞福祉，不管民進黨當局如何費盡心機都無法阻擋，國民黨中央及執政縣市則要堅持義無反顧，勇於參加兩岸交流。

(作者為中國文化大學國家發展研究所副教授)

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