大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上表示，民進黨一方面說「讓兩岸恢復交流」，另一方面卻威脅參與「海峽論壇」的台灣民間團體和民眾，「民進黨當局究竟在怕什麼？」我們實在不願拿國台辦的話說事，但看看陸委會最近不斷阻撓兩岸交流，我們也好奇地想問，陸委會究竟在怕什麼？

國民黨副主席夏立言率隊參加「海峽論壇」，臨行前陸委會副主委詹志宏說，海峽論壇就是個例行性統戰活動，與陸委會先前提醒「民間勿輕易參加成統戰樣板」如出一轍。陸委會想扛「抗中保台」大旗給人貼標籤，別人管不著，但邀陸生來台也卡就說不過去了。

前總統馬英九邀請50位陸生訪台，陸委會先是暗示「送了也不會過」，接著放話說「陸方挑選的學生是樣板青年」，馬辦送件後又帶風向指「總經費500萬堪比高級旅遊團」，這是政府機關該說的話嗎？按此邏輯，規畫百萬陸客來台的交通部長王國材難道也被統戰了？

台灣若能對陸生散播民主價值，不是更能影響大陸？過去兩岸交流曾有「台灣最美風景是人」的美譽，前海基會秘書長姚人多還說「這片風景有陸生的參與」，如今陸委會卻把這片風景給毀了。

去年雙十國慶蔡總統說，期待邊境解封後，能逐步恢復兩岸人民之間健康有序的交流；今年2月她出席海基會活動時又說，推動疫後健康有序的交流，是兩岸和平穩定發展的重要基礎。總統是喊爽的嗎？還是陸委會聽不懂？

美國國務卿布林肯即將前往北京，強化與陸方交流，AIT台北辦事處處長孫曉雅公開提醒，美國「絕對支持」兩岸交流對話。這是趨勢，陸委會再不改弦易轍，早晚該廢了。