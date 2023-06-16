去年6月1日行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇視訊會議，在美方提議下，決定啟動「台美21世紀貿易倡議」談判，內容包括11項議題。幾次會談後，雙方在上月19日共同宣布完成貿易便捷化、服務業國內規章、反貪腐、良好法制作業、中小企業等五項議題的談判，並於本月1日完成首批協定簽署。

簽署後，蔡政府相關官員就迫不及待地自我吹噓說：這是近40年來台美結構最完整的貿易協定、代表台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑、利用堆積木方式完成台美FTA的重要一步等。但是各界議論紛紛，了解美國為何要與台灣洽簽倡議的人皆知，台灣已經落進美國預設的圈套，這些官員有如被人賣了卻還在開心地幫忙數鈔票。

不管是「台美倡議」或是美方同步力推的「印太經濟架構」，都是在推進美國新的國際經濟政策與防堵中國大陸的雙重目的。有關美國所謂的新國際經濟政策，其國安顧問蘇利文已在今年4月於布魯金斯學會的演講說得非常清楚，新的政策是要解決傳統貿易所面對的困境，包括：創造多元與具韌性的供應鏈、為公平潔淨能源轉換與永續經濟發展投注公共與民間資金、創造能支持家庭的好工作、在數位基礎建設確保信賴、安全與開放、停止競低的企業稅、加強對勞工與環境的保護、因應貪腐等。

基於以上，美國的政策是：採取新的產業政策重振關鍵產業、不以傳統的FTA或降低關稅為優先、與盟友合作供應鏈韌性、以全球勞工策略透過外交提升工人的權利、結束傷害中產階級與工人的競低的企業稅、以新的途徑將貿易與氣候問題連結、以不同於中國大陸一帶一路的方式推動縮小中、低收入國家基礎設施落差、以小院高牆的措施確保基礎性技術等。

拿「印太經濟架構」和「台美倡議」的內容與前述美國新的國際經濟政策對比，可以很清楚地看出，二者本質上都是在落實美國的新政策。但是二者有基本上的差別，一是印太經濟架構由13個國家組成，若要獲得全體共識，談判上美國必須面對其他12個國家強大的壓力，未能予取予求；反之，台美倡議則是由台灣單獨因應美國以強對弱的壓力，只能言聽計從，這就是國發會主委龔明鑫所說台美倡議是其他協定樣板的主因。

其次，印太經濟架構談判的主題僅有公平貿易、供應鏈韌性、結合基礎建設與去碳化的潔淨能源、稅制和反貪腐四大項，且成員可以選擇性參與，例如印度就不參加貿易談判。台美倡議則有11項議題，都是美方基於其利益所要的項目，我方除了全盤接受，且未能掌握機會就我方所需要的項目提出與美協商。

去年美國政府在宣布與我方展開倡議談判之後，就曾公告徵詢各相關團體的意見，將美方需求納入倡議。而我方政府卻似深怕各相關利益團體提出意見，拒絕對外進行雙向溝通以掌握各方需求作為談判籌碼，因此細看所謂的首批協定，幾乎都是在照顧美方的利益。

例如我方官員所樂道的關務行政及貿易便捷化議題，偏重在促進美國服務業、農產品銷台；特別是電子商務方面，更是有利其亞馬遜等電商巨擘與物流業擴展台灣市場。而我方所關切的中小企業議題，在厚達83頁文本中僅以3頁簡單帶過，所用字眼盡是促進(promote)、加強(strengthen)、強化(enhance)等不關痛癢的文字。

台美倡議首批協定簽署後，蔡總統表示，台美雙方將逐步擴大協定的內容，為台美FTA奠定更穩定的基礎。但就如彼得森國際經濟研究院Gary Hufbauer所說的：諸如關稅降低、放寬「購買美國貨」規定等市場准入是台灣迫切需要的項目，卻都不在議題之內。美方早已表明不再洽簽FTA，甚至退出CPTPP，我政府若不是還在做春秋大夢，就是拿著FTA當幌子在出賣台灣利益。

（作者為前經建會主委、前經濟部長）