最近影視平台推出紀錄片《阿諾史瓦辛格：人生三部曲》，看著這位全球知名藝人如何靠著想像力讓自己的夢想一一成真。

阿諾的人生很獨特，奧地利出生，爸爸家暴，嚴厲地要求他當個有用的人，把所有感覺放一邊！但他不選擇普通職業，居然想當健美先生，又讓爸爸很火大。雖然他外表看起來像個肌肉怪獸，但阿諾知道意志比身體重要多了，家裡不支持，他就一路到處認識人、靠著志同道合的好夥伴找資源，真把自己打造成全歐洲最漂亮的肌肉與身體。

靠著健美比賽的成績，阿諾到了美國，他覺得像回家一樣自在。但他不只想健美，還想當演員，更想成為巨星！甚至還競選州長，就這樣一步一步的，用想像力與執行力讓夢想遠景成真。這段奇特的人生經驗在今天看起來依舊閃亮動人，只是他曾涉及性騷擾，讓看似完美的人生紀錄留下了汙點。

阿諾的人生前半段鎖定目標，什麼都不想、不感覺，但在美國受到挑戰，因為他想仿效幼年偶像演出「大力士」，可是他扮演的大力士，在鏡頭前就像個沒有神經的機器人，面無表情，因為爸爸那句「什麼感覺都不重要」狠狠地抽離他所有的感受，什麼感覺都沒有，當然演不了戲！

幸運的是，阿諾的表演老師沒有要他用胸肌夾巧克力，而是陪著他回溯童年，梳理與爸爸媽媽的關係，他開始理解自己的人生，開始學英文，逐漸從只懂100個英文字彙的肌肉男，變成可以駕馭角色的主角。而且運動讓他學會如何與人相處，他在身邊打造「社群」，無論在哪個跑道上，有他在的地方都很歡樂，工作氣氛高昂。

紀錄片細數他的成就，如何在接戲之前，就靠著健美贏來的獎金在聖塔莫尼卡買了許多房地產，所以他不演戲也是百萬富翁，自然不用屈就於自己不想要的角色；甚至還敢對權高位重的影壇大亨嗆聲，「你個子這麼小，怎麼辦公桌這麼大！」氣得大亨放話永不錄用他。後來終於用《王者之劍》證明自己的演技，進而靠著只有26句台詞的《魔鬼終結者》爆紅，即使有口音，也能在美國當巨星！

阿諾的故事真的很精彩，他的從政過程更有趣，一位奧地利人當然不懂美國政治，即使當時的太太瑪莉亞是甘迺迪家族，但政治跟數學一樣，懂就是懂，不懂就是不懂，很難唬人！但他太聰明了，乾脆請編劇寫些臨場笑話，遇到抗議人士丟雞蛋，他說，「現在他還欠我培根，你知道，培根加蛋！」與對手辯論時，只要涉及他不懂的議題，阿諾就拋出笑話來，甚至對著對手說「我知道《魔鬼終結者》第四集要找誰來演了！」把辯論搞得像脫口秀。

我猜很快就會有人將「阿諾政治學」運用在台灣政壇，但不是每個人都有他的魅力。所以請記得，當政治人物開始講笑話，不代表他們幽默，而是他們根本不知道自己在講什麼！

（作者為作家）