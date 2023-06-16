台灣藍綠分裂，你死我活的鬥爭了幾十年，幾乎看不到雙方政治人物能有什麼共識或共通性。沒想到，這陣子透過性騷擾事件的連環爆，才發現台灣不分藍綠，不分黨派，不分行業和階層，都有不尊重異性，欠缺性別平等認識的低劣共通性。

說藍綠在性騷擾有共通性，指的應該是藍綠政治人物在和異性相處及往來時，有思想不純正、理智難壓慾火、嘴欠、手腳不規矩等等毛病的共通性。而這些毛病純屬個人行為舉止及品行的問題。

比較值得重視的是，藍綠陣營在面對及處理性騷擾等侵犯異性事件時，沒有共通性，沒有共識，還是維持「合宜的」藍綠分裂狀況。綠營屢傳包庇性騷擾案，不尊重性騷被害人的事件；而藍營則是不分敵我，一體照批。

說到性騷擾，或者性侵犯的行為，本身沒有政治顏色。綠的政治人物會犯，藍的也同樣會有。我們社會今天譴責民進黨的，不是指犯性騷擾的都是民進黨政治人物，也不是認為犯性騷擾的綠營政治人物比較多，而是指責民進黨在處理自己黨工投訴受到性騷擾時的消極處理態度。

我們來看民進黨是怎麼處理性騷擾事件的。民進黨一名女性前黨工爆料，過去在辦理專案期間遭合作導演「輝哥」性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬不僅未妥善處理，還反問「為何不跳車」、「妳怎不叫出來」。

無獨有偶，又有民進黨一名女性前黨工指控遭同事性騷擾，向時任青年部主任的蔡沐霖反映後，蔡不僅隱蔽性平事件、包庇加害者，還以影響部門氣氛為由逼受害者道歉，之後更是言行霸凌辱罵，甚至驚動高層。

民進黨婦女部主任許嘉恬在接到黨工投訴時，如果還真的反問被性騷擾的女黨工「為何不跳車」、「妳怎不叫出來」等等的話，這等於是在面對一件性騷擾，或者性侵犯事件時，批評或責怪受害人，為什麼穿衣服這麼露、為什麼舉手投足這麼性感，引人遐想，惹來禍端，給被害人二次傷害。

從這兩件性騷擾個案可以很清楚看到，民進黨內已經不是只有一個人不懂得尊重異性，也不是只有一個人不知道我們有一部《性騷擾防治法》，而是民進黨內不分男女，普遍存在這種無視、容許，甚至包庇性騷擾行為的黨公職人員。這是很可怕的現象。尤其民進黨還是一個全面執政的政黨。

和過往一樣，民進黨在面對社會譴責時，在鞠躬道歉之外，就把他們犯錯的責任歸咎於法律的規定不足，立即由行政院長陳建仁說會儘快把《性別工作平等法》、《性別平等教育法》與《性騷擾防治法》等「性平三法」的修正案送進立法院審議，避免任何傷害再發生，讓每個受到傷害的人都能被安全的保護。

這就是民進黨——包庇性騷擾不是民進黨的錯，而是法律的錯。可是只要稍為檢視性平三法的內容，可以確定，民進黨高層黨工只要照著現行規定去處理黨工投訴被性騷擾事件，就已經足夠了。

孟子有句名言「徒法不能以自行」，說的就是法令規定不會行動，必須要有人去執行才會生效。現有性平三法對於有人投訴受到性騷擾等事件，都有詳細規定接案、組專案審查會及保護受害人等的依法處理機制。

民進黨今天出的問題，是黨部的人在思想上、行為上包庇性騷擾案，不照性平三法的規定保護性騷受害人，而不是性平三法規定有所不足。民進黨莫要本末倒置，欺騙選民。

（作者為資深媒體人）