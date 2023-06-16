新北市幼兒園餵藥疑案風暴不斷擴大，民進黨從地方民代到立委輪番轟擊代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜，現在中央也出手了！中華民國首位與小三生養小孩遭媒體公開後還能快速升遷的中央高官、衛福部次長王必勝出馬，親自操刀此案。

選戰日酣，競爭對手之間以各種手段互相攻擊，並不令人意外，尤其是關係幼童健康安全的議題，本來就很容易引起家長和社會高度關注，只要攻擊得當，確實很容易取得優勢。然而，也正因為事情相當敏感，無論是攻擊方還是防守方，一旦處理不好，就很容易製造不必要的對立，甚至引發恐慌。

觀察民進黨在處理幼兒園餵藥案時殺紅了眼的態勢，可以說是只顧攻擊侯友宜，卻完全不管會對家長、幼兒園乃至於社會造成什麼負面衝擊，不但極不負責，是連基本的道德底線都失守了。

一開始民進黨在事情真相還混沌不明時，就企圖將此案定性為「餵毒案」，可見其用心之歹毒。然而，這種說法在「毀侯」之前，就會先與涉案的幼兒園及相關老師和工作人員之間形成法律爭議，因此綠營暫時先放下這麼激進的說法，轉攻侯市府團隊在4月接獲訊息卻長達近1個月沒有處理，暗示就是因為侯友宜想選總統才會怠忽市政。不過，後來證實這個說法是錯誤的，家長是在5月14日首度向海山分局報案，而新北市教育局在5月15日接獲報案就已立即展開處理，並沒有「吃案」、「不予回應」的情況。但是當初公開訊息的民進黨立委張宏陸卻表示不是他說的，撇得一乾二淨。

接著，民進黨新北市議員戴瑋姍又帶風向提及汐止也爆發類似案件，還以「藥物濃度檢測結果高達64，證明就是有被餵食巴比妥」，但是她卻沒有說明檢驗報告其實表達的是陰性，且根本沒有指出有餵食巴比妥，戴瑋姍是哪一隻眼睛看到這樣的結論？放出這種假消息實在是傷天害理，花了大筆公帑成立「打詐國家隊」的蔡政府，是不是應該針對上述各種假訊息進行必要的調查和懲處？

事實上，衛福部已針對此案相關的28名幼童進行驗尿結果，結果全部都是陰性。但民進黨議員、立委絕口不提這個結果，只是像跳針一樣不斷斥責侯市府懈怠，並四處點火，一副巴不得巴比妥鹽、苯二氮等有毒物質已在新北幼兒園四處氾濫的樣子，目的當然是要打擊侯市府團隊，進而影響侯友宜的選情。

為了選戰，民進黨向來什麼奧步都敢使用，但是從餵毒到誤導案情發展，各種假消息已讓新北市甚至全台家長人心惶惶，也嚴重破壞了幼兒園和家長的信任關係，身為執政黨，卻使出這種以民眾恐慌為代價的選舉手段，實在令人寒心，社會各界及在野政黨應盡快予以制止。

選舉再怎麼激烈，都不應該泯滅人性，檢調應盡快釐清案件真相，讓家長們安心；王必勝自己也是學童的父親，將心比心，也應以公平公正的態度協助新北市府處理此案。蔡政府若帶著政治操作的心態刻意擴大社會恐慌，小心最後遭到反噬。

（作者為資深媒體人）