美國國務卿布林肯將於6月18日訪問中國。這是今年二月「飛彈打氣球」事件以來，中美外交接觸戛然而止後，雙方對世界釋放的——「好不容易才緩和下來的對話氛圍」。

美方發言人用「激烈的競爭關係，激烈的外交」，對布林肯訪問中國進行定位。世界媒體紛紛猜測，布林肯訪中的目的是什麼？是否有助於改善中美關係，是否涉及台灣問題？是否影響兩岸關係走向？如此重大議題，一篇小文，難以囊括，不知其中原委，一介布衣，難解疑雲。不過，就美方拋出「激烈外交」的概念，作為布林肯訪中的「打門錘」，不妨就此舉，做一些解讀。

一、中美接觸與 「激烈外交」

世界經濟下滑，疫情、俄烏戰事，中美關係衝突，世界經歷的劫難一波又一波。拜登執政三年，說話間就來到2024年美國大選的風口浪尖，又愛又驚。本文認為，拜登政府展現出既與中國保持軍事、政治、經濟競爭關係，同時也希望與中國進行合作，特別是在地區經濟發展方面，尋找途徑與方法的意願。這是本週末布林肯訪中前，美國對華政策的整體態勢。

從報導看，美方主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）強調，「美中關係處於關鍵時期」，同時將這次的中美接觸解釋為：「避免陷入潛在的衝突」。這是不否認美中衝突的存在並表示將減少衝突。

總統副助理兼印太事務協調員庫爾特•坎貝爾（Kurt Campbell）則從全球戰略層次表示：「隨著競爭的繼續，從台灣海峽到古巴，中國將會採取一系列挑釁性舉動，我們將予以回擊」。 坎貝爾又說：「中國將繼續成為世界舞台上的重要角色」。因此，「我們要管控緊張局勢」。他強調，「激烈的競爭，需要激烈的外交」。對照起來看，兩者的共同點在於以重新接觸為前提，強調在全球和地區事務、雙邊關係方面，中美需要「共管風險」。這對中美關係是一種提升。

二、國際政治格局和區域經濟的變化，加劇中美關係的複雜性、競爭性

擺在眼前的基本問題是，拜登入主白宮以來，以中國為首的亞洲發展中國家，不僅在政治上未屈服於美國地區安全中的霸凌行徑（如東協一些國家，採取的是軟磨而不是硬抗的方式），而且在經濟上，對美國在地區內的種種脅迫，始終未做出美國需要的重大讓步。

這方面以區域經濟合作最為典型。

如2018年，亞太國家將川普政府一夜之間就宣布取消的TPP，更名為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）；去年1月，《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）開始生效。即使後來出現中國與日本、韓國的衝突，但仍繼續推進。

與川普的獨斷獨行對比，民主黨政府在區域經濟合作方面，也「乏善可陳」。過度對華施壓和中國進行反制，帶來美國在地區經濟合作中「鼻青臉腫」的結果。如TPP問題，為替代CPTPP, 拜登政府去年宣布與13個國家達成「排斥中國」的「印太經濟框架」（IPEF）協定，但在「地區供應鏈倡議」問題上，難以落實。中美貿易戰的結果，也是「灰頭土臉」，不得已，重開中美經貿談判。

拜登政府區域經濟合作方面的負面收穫是明顯的。美國商會、全美製造商協會等30多個團體向拜登政府發公開信，提出「我們越來越擔心，政府提出的談判建議內容和方向，不僅可能無法帶來有意義的戰略和商業成果，還可能危及美國在印太地區及其他地區的貿易和經濟利益」。

當前中美關係的複雜性、競爭性，與國際政治格局和區域經濟的變化相輔相成，美國無視廣大亞太國家，尤其是發展中國家的需求，脫離實際，發號施令，集中打擊中國的對華政策，已難以為續。

三、美國思考如果鞏固在亞洲區域經濟戰略中的地位

與上述亞太地區政治與經濟環境變化相並行的一個現象，是中美兩軍至今仍未恢復對話。不久前香格里拉會議上，中美軍方高層人士僅進行了簡短的寒暄。這個現象說明，中國政府對拜登政府對華政策上，一方面按照美國政治的「例行公事」，有模有樣地宣稱執行「一個中國」政策，一方面又不放棄「以台制中」，保持著極為清醒的認識。去年11月中美峰會巴厘島會晤後，中美防長會談的例證，難以再重演。

國務卿布林肯訪中，也可以解讀為亞洲在中美關係的平穩發展中，將面臨新的機遇。亞洲地區消費市場的復甦，以中國為主要推力的RECP的推進，包括今年11月美國為東道主的APEC的舉行，展現出亞洲市場對資本、技術，人員流動的高度需求，以及氣候、環境與能源方面，這些方面的合作，有望成為推動亞洲地區進步的重要推手。孤立主義與貿易保護主義，只能起到擾亂全球經濟和地區經濟的作用，包括美國經濟的受損。

四、結語

美國拋出的，「激烈外交」的概念，有話語包裝，保持「競爭連續性」的考慮。但也說明，拜登政府開始在國際舞台上「重視外交」。打擊中國，不再成為美國民主黨外交得分的首要選項。就美國外交的專業化而言，這是一種進步。外交的斡旋作用，在於減少軍事和政治損失。

拜登任內，除了飽受爭議的俄烏戰爭外，全球與地區地緣政治變化的要點之一，是發展中國家扮演的角色，日益重要，而由於中美關係受阻，美國在此領域的發言權也嚴重受阻。中國是發展中國家的領頭羊，中國與西方經濟體有緊密的經貿關係。所以，拜登政府要鞏固的，不僅是中美關係的正常化，還應包括基於中國與亞洲國家之間緊密的經濟關係，即包括地區生產鏈的重新布局，中間產品的進出口貿易，美元與人民幣國際化等在內的區域經濟合作。

也許，大選臨近，導致美國這一困境，被更早地提上議事日程？世界需要什麼樣的國際經貿秩序？望美國要三思。

中美關係，不能再「空穴來風」。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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