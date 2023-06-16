近日有民調指出，侯友宜與國民黨的支持度雙雙滑落至第三，被柯文哲與民眾黨反超，觀察最近的選情發展，可發現有其脈絡可循。一是侯友宜的政策論述還不夠細膩，而且團隊戰力尚無法展現；二是最近的新北幼兒園餵藥案，新北市府最初僅以行政邏輯回應，結果被綠軍主導了媒體風向，擴大攻擊面；第三則是國民黨內仍呈分歧態勢，黨部、中央及地方民代及黨內各勢力仍無法整合，侯團隊勢單力薄，以致連藍軍基本盤都守不住。

目前侯友宜內外交迫，外有綠營不斷攻擊幼兒園餵藥案、不斷放出「換侯」陰謀論，甚至社群上已出現「罷侯」行動，可見綠營已火力全開，想把侯打到老三不得翻身。而對內，郭台銘未實現承諾支持侯，部分韓粉也未歸隊，甚至還有立委參選人已經急著想「跳船」，黨內團結的老問題非常嚴重。這些都亟待解決。

要解決眼前民調落後的問題，侯友宜逆轉選情的關鍵密碼應該是「從人著手」。

首先，是侯團隊與黨中央的對接及合作，應盡快擴大作戰能量。侯友宜與朱立倫應跳脫權力與利益的羈絆、進行綿密的協調，畢竟其二人整合至為關鍵，候選人與黨主席現今已是利益共同體，侯若無法勝選，朱勢必得下台，侯與朱若不能敞開心胸，無法彼此充分信任的話，要去整合郭台銘、韓國瑜等大咖談何容易？而只要侯朱能夠建立默契，黨中央與侯團隊的對接才能縮短磨合進程。

侯朱取得默契後，後續會較容易分工促成郭台銘、韓國瑜及其支持者的歸隊。特別是郭的問題更為難解，畢竟提名階段朱和郭互動過程中傳出許多流言蜚語，是郭不滿國民黨的主因，故相對於侯，朱在這方面應施更多的力朱若能讓郭釋懷，侯要接續拜訪尋求支持，可能性才高。

至於韓國瑜的部分，侯就應該擔起重任，因為韓粉對侯早有質疑，且侯韓至今仍未公開見面，韓也未公開站台挺侯，部分韓粉又怒氣未消，競爭對手就容易見縫插針來打擊藍營士氣。基於此，侯若能在對韓關係上再下功夫，以韓直率的個性，與侯合體應可以預期，畢竟此時侯友宜很需要大咖的力挺來拉抬選情，如此也才能激活地方組織，按捺住立委候選人不安的情緒。

而競選總部主委也是關鍵角色，既然前立法院長王金平已出面號召現任及卸任藍委組織後援會挺侯，侯其實也應該說服台中市長盧秀燕擔任競總主委，畢竟盧的政治能量強、政績顯著，又是黨內最強女力，若能擔任具戰略高度且具象徵意義的主委，除了能創造與侯「強強聯手」、相互拉抬的聲勢外，也能以中壯接班的意象訴求中間、年輕與婦女選票，與侯形成互補。

國民黨歷經7年在野的艱難處境，如今大選在即，竟然還如一盤散沙，難怪政黨支持度不斷下滑。作為「最強母雞」的侯友宜和「總教練」的朱立倫責無旁貸，只有先穩住黨內大咖，才能強化國民黨的團力；侯也必須再持續深化政策論述能力；再加上黨中央的組織體系及民代們的地方動員，全面進行戰略整合，才能倒吃甘蔗，穩住藍軍。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）