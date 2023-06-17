醫生政治家的特質是什麼模樣？讓大家充滿了想像，最近外科醫生出身的民眾黨黨主席柯文哲民意高漲，各個評論開始轉風向，有人把柯文哲拿來比喻韓劇「浪漫醫生金師傅」；也有人說柯文哲不敢譴責日本排核廢水，實在是沒醫德。

因為柯文哲崛起，各種議題都要跟醫生身分扯上邊，才有話題可炒。到底醫生治國的吸引力在哪裡？醫生有比其他專業出身的領導人更優秀嗎？更讓選民信賴嗎？

看看敘利亞屠夫，眼科醫生出身的阿塞德；被判戰爭罪的前塞爾維亞總統卡拉季奇，是精神科醫生出身。其他像是馬來西亞前首相馬哈迪任內因為種族問題引發爭議；歐盟主席馮德萊恩對抗中國俄羅斯，強硬態度如同鐵娘子。

再看看台灣，內科醫師賴清德，主張和平保台，一邊要強軍備戰，其本質跟抗中保台沒有不同，都是讓兩岸逼向戰爭邊緣；外科醫生柯文哲，罔顧國家領導人職能與政策規範，揚言跟中國嗆聲，還要指揮網軍癱瘓中國的金融系統。當然聰明的選民都知道，柯文哲的主張浪漫、天真又殘暴，更多是為了讓選民聽爽的選舉作秀。

醫生政治家特質是什麼？兩種職業、兩種不同維度的科學醫學與政治學結合，在面對政治問題，兩者是否會相互影響？是否會傾向直接訴諸暴力解決問題，如果是這樣的話，醫生治國是否會更加殘暴呢？醫生政治家的領導特質，是一個有趣且值得研究議題。

國家不是外科醫生的急診室、開刀房

台灣新故鄉智庫會協會理事長柯文哲演講提到，要以「理性、務實、科學」態度去面對問題，解決問題，強調誠實對於政治人物的重要性，「寧可認錯，不要說謊」。柯文哲接著闡明自己從政以來，一向秉持「正直誠信」與「理性、務實、科學」的態度去面對問題，解決問題，之前在台北市長任內就要求所有工作都要有流程與SOP，推動可執行的政策。

柯文哲認為台灣民眾期待的是一個能夠解決問題的領導者與清廉、具有執行力的政府，而非「派系利益大於政黨，政黨利益大於國家利益」的執政黨，而總統參選人更必須清楚了解國家面對的各種問題，擬定具體可行的解決方案。「科學、理性、務實」，尤其是「科學」，任何政策規劃都要用科學的角度去檢證，不行就是不行，不要去做政治操作。

政治家的職業與醫生不同，政治與群眾生活密切相關，治國之術不能過分強調科學，也不能過分強調人治。柯文哲曾強調，「沒有統計就沒有統治」。可是，政治學不等同於醫學，柯文哲是追求科學統治的政治人物，治理台北市不算成功，看看每年六都市長民調總是墊底；2022年的台北市長選舉，民眾黨甚至沒能拿下台北市長的寶座，柯文哲的「科學治國」經驗，實在難以說服人。

大科學家愛因斯坦認為，「科學不能創造目的，更無法把目標內化在人類心裡；科學只能為某些目的提供實現的途徑。然而目的本身是一些有崇高道德理想的人所構想的。」亞里士多德主張：「人們可以研究三角形的角度總和是什麼，但無法決定哪一個更好」。在實際政治場域之中，決策是「更好」或「更糟」，取決於價值。

對決策者而言，數據只是一個輔助的工具，無法成為解決問題工具，解決問題也只能靠行動。數字不代表一切，也不能取代在地觀察。一個成功的、有智慧的決策者，不但有理性有感性，不能過分強調科學，也不能過分強調人治。

柯文哲強調，「所有工作都要有流程與SOP，推動可執行的政策」。在政治邏輯與實踐裡有政黨、權力鬥爭、組織、政策與宣傳等元素。政治是可能性的藝術，其條件與手段是力量對比、利益平衡等，這就是政治的本質。

無論是政治圈還是國家社會，可不是外科醫生的「急診室」、「開刀房」，不是醫生（領導人）一個口令一個動作，就能平衡各種利益、推動各種政策、滿足不同民意。顯然八年的台北市長，柯師傅的治理之術，還沒體認到政治是科學也是門藝術的精隨。

如果，醫生政治家們過度強調理性，偏重強調科學治理，甚至暴力解決問題的話，無助於世界和平，尤其是兩岸關係直球對決、硬碰硬的話，恐怕又將陷入「驚滔駭浪」之中。有趣的是，依照目前民調看來，如果沒意外，2024將會是一場外科跟內科醫生之爭，內科、外科到底誰的治國之術比較有效呢？值得大家期待。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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