「有人賭美國贏，賭中國輸，現在賭中國輸的人今後一定會後悔。」北京駐首爾大使邢海明的一番話最近在韓國引發軒然大波。韓國總統批評邢的言行令韓國國民不悅。韓國副外長召見邢海明，指責其發表「不合理的挑釁性」言論。甚至還有輿論主張將邢海明列為「不受歡迎的人」。

首爾如此氣急敗壞的反應，從側面證明中國大使的警告戳中了韓國的痛處。自尹錫悅政府上台後，韓國一改在中美之間左右逢源的平衡術，一頭栽進美國懷抱，導致中韓關係惡化。韓國赤裸裸親美遠中的心理誘因就是看衰中國，但正如邢海明所言，首爾急吼吼選邊站隊實為不智。

近來，除了老生常談的「中國威脅論」，一種所謂「中國發展峰值論」（Peak China，又被譯為「見頂論」）的論述開始在西方世界大行其道。2023年5月13日發行的《經濟學人》更是將「Peak China？」作為封面報導，引發國際輿論關注。根據《經濟學人》綜述，西方分析家對中國經濟增長潛力的預測普遍趨於悲觀，未來10年中美兩國的經濟體量最多旗鼓相當，中國趕超美國的前景不再樂觀。換言之，中國持續40多年的高歌猛進式發展已到頂峰，接下來就要走下坡路了。

經濟增速不如預期、61年來首次出現人口負增長、大學生就業哀鴻遍野……。由於受到疫情防控、中美競爭等因素影響，一段時間以來中國發展的確遇到一些困難。不過，若因一些短期資料難看就斷言中國經濟已是強弩之末，也太小看中國了。早在今年2月，邢海明就在韓國《每日經濟新聞》撰文反駁「峰值論」。他認為去年中國經濟頂住壓力，穩中有進，實際表現高於市場預期。他強調中國在市場規模、產業配備、人力資源等方面擁有無可比擬的優勢，這不會因經濟資料短期波動而改變。他最後指出，中國高品質發展的紅利正在逐步釋放，新領域、新動能、新優勢將為中國經濟創造新活力，中國將繼續成為全球經濟增長的最大動力。

前不久，中國新任駐美大使謝鋒在美中貿委會的歡迎活動上發表演講，也反駁了對中國發展的悲觀看法。除重申中國超大規模市場、完備產業體系、高素質人力資源、可預期營商環境等獨特優勢，他還通過一連串資料證明中國經濟不但沒有衰退，增長空間還很大。中國的人口紅利不但沒有消失，人才紅利還在日益顯現。謝鋒最後以空中巴士宣布在天津建設第二條生產線，特斯拉在上海新建儲能超級工廠為實例，說明外資巨頭用行動為中國經濟投下信任票。

此外，大陸智庫人大重陽也發表報告，用「過於離譜」來評價「峰值論」，稱其只是早就破產的「中國崩潰論」翻版。報告預測後疫情時代中國經濟將中高速增長，繼續明顯地快於全球和美國經濟，GDP將於2030年超過美國。無論預言是否成真，可以肯定的是，中國實現民族復興的意志與能力都不容小覷。韓國孤注一擲押寶美國，看衰中國並非良策。「現在賭中國輸的人今後一定會後悔」這句話也值得那些競相取悅美國的台灣政客參考。