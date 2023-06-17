美國國務卿布林肯前往中國訪問，美國官員表示，布林肯此行將在最具挑戰性與敏感的台灣議題上與中方進行坦誠交流，尤其是在台灣總統大選即將到來之際，美國如何管控好台海可能出現的危機，顯見布林肯的北京之旅任重道遠。

如果不是美國可能預示到台灣總統大選期間，兩岸可能出現危機升高的情境，就不會有AIT主席羅森柏格風塵僕僕的前來台北表述「美國不會在大選中選邊站」。AIT處長孫曉雅也不至於再加碼受訪，希望藍綠白三黨總統參選人能和北京進行溝通。何況又有這次布林肯的北京行，美國主管外交與兩岸的高級官員急急如律令，顯示美國對兩岸危機的高度關切。

然而，台灣的3位總統參選人，至今表現得確是皇帝不急，急死太監的樣子。民進黨提名的總統參選人賴清德，除了表態將繼承蔡英文路線之外，其他說最多的大概就是主權與備戰。這樣的說法並無法讓美國釐清他是「務實台獨工作者」的疑慮。

反觀柯文哲，他在訪美期間曾於華盛頓大學演說中提出：「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」的說法，這跟賴清德「備戰才能避戰，能戰才能止戰」的主張沒什麼兩樣。不同者在於，柯文哲解釋會讓人以為他不「求戰」，而賴清德的主張卻是「求戰」的作為。

柯、賴的主張不管孰是孰非，聽在美國的耳裡，似乎兩者都想打一場「有求於戰爭」的選戰。畢竟，過去在台灣的總統大選中，「戰爭」幾乎已經變成選戰的主旋律，從1996年的台海飛彈危機，到2020年蔡英文販賣的「亡國感」，已經是屢試不爽。這次選戰莫非綠白想要搶佔「戰爭主旋律」的制高點，所以柯、賴比賽誰比較求戰，誰不求戰，應該是知道這個選舉「戰爭」的竅門。

相較於國民黨提名的侯友宜，至今不要說兩岸政策說不清楚，連要戰、不戰也說不出口，這似乎是他的民調會變成「侯老三」的致命因素之一。總統的職權是掌管外交、國防與兩岸，這3個部分絕對沒有模糊空間，侯友宜想要「侯侯做代誌」，必須先高調談兩岸政策，才能挽救他在民調上的致命傷。

其實，侯友宜不必然要跟柯文哲、賴清德比賽誰比較會戰，國民黨自己有一套維持兩岸和平的方針，只要找出一些新說法來表述追求兩岸和平穩定的意志，即使是為賦新詞強說「和」，只要論述清楚，又何必要擠入「求戰」的行列。

畢竟，台灣不缺的是「求戰」的選戰基調，如何喚起7成希望兩岸和平交往的民意，這不僅是美國目前最想要的態度，也是兩岸最欠缺的論述，侯友宜不需另闢蹊徑，講好兩岸和平的故事，絕對是他最後打出一場勝戰的關鍵之鑰。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、大學教授）