從帶風向指控孩童被餵食安眠藥「巴比妥」，到引用錯誤數據暗示驗出三級毒品「BZD」，新北幼兒園的疑似餵藥案，不僅成為民進黨包庇性騷的逃生門，府院黨自產自銷的「黑侯產業鏈」也正式浮上檯面。民進黨把造浪變造謠，《人選之人》劇中最幽暗不堪的黑暗面，正活生生上演。

2019年，民進黨為求延續執政，祭出的戰術就是窮盡方法抹黑韓國瑜。小從炒房、盜採砂石，大到接受共諜資助組網軍，彷彿他的存在就是萬惡淵藪。但選舉結束已3年多，韓國瑜若真罪大惡極，何以還能「逍遙法外」？當時指控是真或假，不言可喻。

如今，黑、金、槍、毒、色，無一不俱的民進黨，或許自知無法再高舉價值端出政策牛肉，因此2024才剛開打，同樣套路又班師回朝。

以疑似餵藥案來看，當幼兒尿液驗出「巴比妥」濃度每毫升「64奈克」，儘管低於衛福部「200奈克以上」才屬陽性的標準，民進黨議員戴瑋姍仍無視科學數據稱「就是有被餵食巴比妥」。又或當學童檢驗「BZD」殘留數據為「29奈克」，在臉書社團卻被誤寫為「29毫克」，儘管濃度天差地遠，民進黨立委賴品妤仍以錯誤基礎說出「我最擔心的事情出現了」，推波助瀾，製造社會恐慌。

如今，政院、衛福部接連出手，鎖定全新北幼兒園尿檢，每個動作搭配得天衣無縫，「黑侯產業鏈」隱然成軍。

「我們的存在是讓候選人站在浪頭，我們是造浪者。」這段話是《人選之人》經典台詞，熱衷模仿此劇的賴清德，卻選擇違背政治道德與醫學專業。看戲的選民，心理得有一把能辨是非的尺，才能看懂是誰把造浪變造謠。